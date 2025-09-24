Ensayo general para el CB Gran Canaria 2025-26 en territorio nazarí

Ensayo general en la intimidad para el Dreamland Gran Canaria. El conjunto amarillo, a falta de poco más de una semana para el inicio de la temporada oficial –el domingo 5 de octubre en la pista del Real Madrid en la jornada inaugural de la Liga Endesa–, los amarillos disputan este jueves (19.00 horas) en territorio nazarí el último encuentro de preparación. Su rival, el Covirán Granada, otro equipo de la ACB al que la escuadra claretiana se enfrenta a puerta cerrada.

Del resultado de este choque depende de que la pretemporada del Granca acabe con un balance positivo o no en cuanto a balance de victorias y derrotas, aunque en este periodo la trascendencia de los resultados queda en segundo plano al ser el objetivo primordial el ir cogiendo rodaje para la exigente campaña que se viene.

Por el momento, el Dreamland Gran Canaria suma tres victorias y otras tantas derrotas en los encuentros de esta fase estival. Después de ceder en los dos primeros encuentros en el torneo celebrado en Italia, ante el Olimpia Milano (91-64) y Dinamo Sassari (90-87), la escuadra grancanaria se resarcía en Galicia con triunfos en Orense frente al Breogán de Lugo (93-90) y el Bilbao Basket (89-85). A continuación llegaban los tradicionales derbis de verano contra La Laguna Tenerife. Una de cal y otra de arena, perdiendo los amarillos en el Arena de forma sangrante (67-89) y maquillando esa mala imagen en tierras tinerfeñas (85-86). Así pues, el balance del Dreamland ofrece un 3-3, destacando que solo ha sufrido una derrota ante rivales de la ACB.

Angola, OK

Y justo con el cierre de la pretemporada 2025-26, Jaka Lakovic va a poder contar con todos sus efectivos para el choque de este jueves frente al Granada, subsanados ya los problemas musculares que impidieron a Braian Angola disputar los últimos cuatro amistosos, los dos partidos de Galicia y los dos ante el eterno rival. A ello hay que sumar que en el torneo de Italia el entrenador esloveno no tuvo a disposición a Nico Brussino, recién aterrizado en Gran Canaria después de disputar con Argentina la Americup, y a Kur Kuath, con permiso del club para solucionar asuntos privados en su país, Sudán del Sur.

Así pues, con todos sus mimbres en perfecto estado de revista, el preparador sigue puliendo y sacando lustre al nuevo proyecto del Granca. Este choque ante el Granada llega después de las buenas sensaciones que desprendió el equipo en el derbi del pasado domingo en La Laguna, tras dejar muchísimas dudas su actuación en la ida de la Copa Canaria en el Arena.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas