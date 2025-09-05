Enric Carbonell: "Entiendo el morbo que pueda dar el regreso de Taylor y Sima a Málaga"

El Valencia Basket ha estado representado en el sorteo de la Supercopa Endesa por su director general Enric Carbonell, quien ha valorado el cruce con el Unicaja en la primera semifinal recordando el espectáculo que se ha visto en los últimos precedentes entre ambos.

"En los últimos precedentes, los Unicaja-Valencia Basket han sido siempre partidazos y entiendo el morbo que pueda dar que dos exjugadores del Unicaja vuelvan a Málaga y al Martín Carpena para enfrentarse al Unicaja".

Carbonell recordó también que se enfrentan al vigente campeón de la competición, con la dificultad añadida de ser también el anfitrión de la presente edición, que se celebra el 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena.

"Cualquiera de los equipos que nos podía tocar, tanto el Real Madrid como el Unicaja, son grandísimos equipos. Nos ha tocado el anfitrión, el vigente campeón de la Supercopa y de la Copa del Rey, así que tenemos un gran reto por delante".

Un solo precedente

El enfrentamiento de final de mes será el segundo entre ambos equipos en este torneo después de que el equipo 'taronja' ganara en el primero.

Fue en la edición de 2017, celebrada en Las Palmas, y el Valencia Basket se impuso por 83-78 al equipo andaluz para acceder a la final y, tras derrotar también al Gran Canaria, hacerse con el que hasta ahora es su único título de la Supercopa.

En aquel choque, el equipo que dirigía Txus Vidorreta, que se estrenó en el club en ese encuentro, estuvo liderado por Erick Green, que con un primoroso primer cuarto le dio el timón del encuentro, y por Bojan Dubljevic, que contuvo la primera reacción malagueña. No obstante, en un final apretado, fue un triple de Aaron Dornekamp el que desniveló la balanza del lado 'taronja'.

De aquella plantilla ya no queda en el Valencia Basket ningún jugador y en el Unicaja el base Alberto Díaz, que este verano se ha perdido el Eurobasket por una lesión muscular, es el único superviviente.