La enésima salida de tono de Giannakopoulos: "Todo lo que no sea un 3-0 es inaceptable"

Este viernes 30 de mayo a las 20:00 hora española empieza la serie final de los Play-offs de la liga griega y, como no podría ser de otra manera, esta final la disputan Panathinaikos y Olympiacos, equipos que se han repartido los últimos 22 títulos helénicos.

Ambos conjuntos vienen de una decepción en la Final Four de Abu Dabi. Allí, Olympiacos ganó el derbi griego y acabó tercero en la Euroliga tras las derrotas de ambos conjuntos en semifinales. Un hecho inaceptable para el dueño del equipo verde, Dimitris Giannakopoulos, que se encargó de dejárselo bien claro a su plantilla.

El martes, el máximo mandatario griego visitó el entrenamiento del equipo para dar un contundente mensaje, criticando la imagen que mostró el equipo en la semifinal contra Fenerbahçe y retando a su equipo para esta serie final contra Olympiacos: "Todo lo que no sea un 3-0 es inaceptable".

Falta de hambre

"Ya no somos campeones de Europa, ¿lo habéis notado? ¿Os ha entrado en vuestra cabeza? Fenerbahçe ganó porque tenían hambre" señaló Giannakopoulos, que vio desde pie de pista como los turcos dominaron la semifinal ante Panathinaikos en todo momento.

Una actitud absolutamente clave, pese a la diferencia de plantilla que había según Giannakopoulos: "Entraron a la pista con el cuchillo entre los dientes, como nosotros el año pasado. Pero ellos no tiene una plantilla mejor que la nuestra, vosotros sois la mejor plantilla de Europa" sentenció.

Una reprimenda que luego apeló a la unión y hasta al desafío de sus jugadores: "Ellos jugaron como equipo, como nosotros el año pasado. Ganamos no por la plantilla, sino por el ambiente de familia. Me gustaría preguntaros individualmente si tenéis alguna queja sobre el club. Sed honestos, ahora es el momento... Me tomo vuestro silencio como un no".

Nueva sanción de la Euroliga

Pese a las críticas a su equipo, durante la mentada derrota ante Fenerbahçe, el dueño de Panathinaikos no se quedó de brazos cruzados. Llegado el descanso, Giannakopoulos se tomó la justicia por su mano y fue a quejarse al trío arbitral a su airada manera.

Una nueva salida de tono que no ha tolerado la Euroliga. Y es que tras sus acciones, la competición europea ha decidido prohibir a Giannakopoulos la asistencia a cinco partidos de Euroliga, además de multarle con 10.000 euros por "sus amenazantes acciones contra los árbitros".