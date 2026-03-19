Endesa impulsa el baloncesto femenino con 10.000 euros para combatir el abandono deportivo adolescente

Endesa abre hoy, jueves 19 de marzo, la convocatoria de la segunda edición de los Premios Basket Girlz, un reconocimiento que busca identificar, reconocer e impulsar proyectos que contribuyan a combatir el abandono del baloncesto femenino durante la adolescencia. Según el informe que dio origen al proyecto Basket Girlz, cuatro de cada cinco niñas abandonan la práctica del baloncesto antes de los 16 años.

La convocatoria va dirigida a clubes, entidades y asociaciones que están trabajando en esta problemática. La iniciativa ganadora recibirá un premio de 10.000 euros y contará con una jornada de guía y formación con la psicóloga deportiva Mar Rovira, autora del informe Basket Girlz, que acompañará al equipo responsable del proyecto en el desarrollo y aplicación de sus propuestas.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado formado por Endesa, la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Law6, la iniciativa catalana ganadora de la primera edición de estos premios. Entre las 100 candidaturas que se presentaron durante la primera edición de los Premios, Law6 destacó con una propuesta de creación de un espacio en el que las jugadoras, en fase de formación, tienen acceso a un entorno profesional de entrenamiento que incluye, entre otros aspectos, el análisis de sus capacidades físicas, la prevención de lesiones y un plan técnico-táctico para cada jugadora. De esta forma, las jóvenes promesas exploran cómo conseguir todo su potencial y su mejor versión de juego.

Basket Girlz es una iniciativa impulsada por Endesa junto a la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior del Deporte para analizar y abordar el abandono del baloncesto femenino durante la adolescencia. El proyecto nació a partir de un estudio liderado por la psicóloga deportiva Mar Rovira, que tuvo como principal conclusión que cuatro de cada cinco chicas abandonan la práctica del baloncesto antes de los 16 años. El informe analiza las causas de este fenómeno y propone líneas de actuación para revertirlo. Desde su lanzamiento, Basket Girlz promueve iniciativas de investigación, sensibilización y acción orientadas a favorecer que más niñas y adolescentes sigan vinculadas al baloncesto.

Noticias relacionadas

El compromiso de Endesa con el baloncesto forma parte de su estrategia de patrocinio con propósito, una forma de entender el patrocinio deportivo que busca generar un impacto positivo más allá de la competición. A través de diferentes iniciativas, Endesa impulsa proyectos que utilizan el baloncesto como herramienta para promover valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, contribuyendo así al crecimiento del deporte y la sociedad.