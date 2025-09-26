«En Endesa estamos encantados de que haya Copas y Supercopas en Málaga»

¿Cuándo y por qué empezó la relación de Endesa y el baloncesto y qué llevó a una empresa energética a dar ese paso?

La relación empezó en el 2011. Vimos la necesidad de patrocinar un deporte con visibilidad y notoriedad. Se eligió el baloncesto, segundo deporte en licencias en España. También por los valores que tiene y por la presencia de marca que te puede dar. Empezamos entonces y seguimos en ello, aunque evolucionando. Con el paso de los años, se busca generar contenido, ofrecer experiencias únicas a los aficionados, apostar por el desarrollo digital...

En este tiempo, el baloncesto español ha conseguido medallas olímpicas, campeonatos mundiales y europeos, además de consolidar la Liga como la más atractiva del baloncesto FIBA y la Copa del Rey como un torneo imitado en el resto del mundo. ¿Ha llegado Endesa al básket nacional en el mejor momento posible?

Puede ser que en resultados de selecciones, seguro. Pero eso es el fruto de un trabajo y del apoyo de grandes empresas. Se ve muy claro en la Liga Femenina Endesa, que también es la más potente y eso tiene su repercusión también en los resultados de la selección femenina. Desde 2011, hemos aportado al baloncesto más de 100 millones de euros, lo que da tranquilidad a los proyectos y ha permitido un crecimiento global. Obviamente, también ha habido suerte con las generaciones de jugadores que han salido estos últimos años.

Hoy en día no se entiende el baloncesto de elite español sin el patrocinio de Endesa. ¿Objetivo cumplido en el sentido de marca que ACB y Endesa formen ese tándem tan sólido?

Sí. Objetivo cumplido porque el retorno es bueno y nos sentimos cómodos. Pero queremos dar un paso más y colaborar en seguir creciendo. No nos queremos quedar solo en lo actual, queremos más y trabajaremos en esta dirección.

Durante este tiempo Málaga ha estado muy presente en muchas fases finales de grandes competiciones como la Supercopa o la Copa del Rey ¿qué supone esta alianza con la capital de la Costa del Sol para Endesa, una compañía centenaria con gran arraigo en Málaga y Andalucía?

Endesa lleva más de 130 años en Andalucía. Tenemos más de 2.000 trabajadores y casi 14.000 empleos indirectos. Aparte del negocio, trabajamos por y para las personas. Para nosotros esto es muy importante. Málaga y más ahora con el buen momento que está atravesando el Unicaja, es un gran sitio. Nosotros estamos encantados de que las Copas y las Supercopas se celebren allí.

Desde Endesa se hace mucho hincapié en el patrocinio baloncesto con propósito. ¿Qué es esto?

Para nosotros es una buena manera de ser agradecidos. De devolver al baloncesto lo que nos ha dado tantos años. Los patrocinios han cambiado mucho. No es suficiente tener un logo muy grande a la vista de todos o visibilidad de marca, queremos hacer que el territorio que apoyamos sea mejor. Hemos hecho muchas ediciones, por ejemplo, de Cancha Solidaria Endesa, con la que queremos dar continuidad a nuestro proyecto de Liga Endesa de corazón, con el que hemos apoyado proyectos sociales.

¿Qué relación tienen con el Proyecto 675 de Berni Rodríguez?

Conocimos el proyecto de la Academia 675, en la que a través del baloncesto mejoran la vida de jóvenes con necesidades especiales. Somos muy conscientes de que el deporte hace mejores a las personas y ayudar en este tipo de iniciativas nos hace muy felices.

Hay otro proyecto ya muy asentado como es Endesa Basket Lovers. ¿Qué puede encontrar el aficionado en esta programa de actividades?

En Endesa creamos el concepto «Basket Lover» para materializar nuestro compromiso con el baloncesto y con los valores que transmite. Es como el paraguas bajo el que desarrollamos toda nuestra actividad en torno al baloncesto. Ahí encuentra el aficionado todo lo que hacemos, pueden ver nuestro patrocino con propósito, pueden encontrar sorteos, información, actividades...

En esta edición de la Supercopa van a unir la energía del baloncesto a la de la música ¿por qué ese punto de encuentro?

Entramos en la música en 2022. Baloncesto y música son nuestros principales patrocinios. Son actividades que comulgan muy bien para activar una a la otra. En esta ocasión, Varry Brava actuará en el descanso de la final y en los exteriores del Carpena estará DJ Solo Noise en la Fan Zone.

¿Qué encontrarán los asistentes que acudan este «finde» al Carpena?

El nexo deporte-música y las experiencias en pista como el tiro imposible desde el medio campo y colaboraciones que haremos con 6.75, entre otras muchas más actividades.

Unicaja, Valencia Basket, Real Madrid y La Laguna Tenerife. ¡Vaya cartel de lujo!, ¿no? ¿Se atreve a dar un ganador?

No me atrevo a dar un pronóstico. Son grandes equipos. Que sean partidos muy disputados, que se vea baloncesto de mucho nivel y que haga disfrutar a todos los aficionados.

Vía: La Opinión de Málaga