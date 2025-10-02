Encuesta: ¿Quién anotará la primera canasta en el Roig Arena?
El Valencia Basket se estrena en su nuevo hogar este viernes frente a la Virtus Bologna en la segunda jornada de la Euroliga
Claudia Arce
El Valencia Basket inaugura una nueva era con su primer partido en el Roig Arena, el moderno pabellón que se convierte en la nueva casa del equipo taronja. Este histórico estreno marca un antes y un después tanto para el club como para la afición, que vivirá por primera vez la emoción del baloncesto en un recinto de última generación. El Roig Arena de Valencia no solo ofrecerá la mejor experiencia para los seguidores, sino que también consolidará al Valencia Basket como una referencia en el panorama europeo.
Encuesta: ¿Quién anotará la primera canasta en el Roig Arena?
Desde SUPER te invitamos a participar y que nos digas tu pronóstico.
Vía: Superdeporte
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”