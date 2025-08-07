Cuándo empieza el Eurobasket: horarios, partidos y fechas

El Eurobasket 2025 calienta motores a pocos días de arrancar. Del 27 de agosto al 14 de septiembre, las 24 mejores selecciones europeas lucharán por un título que defiende España tras su brillante victoria en 2022.

El torneo mantiene el formato habitual de las últimas ediciones, de manera que hay una primera fase con cuatro grupos integrados por seis selecciones cada uno. Las cuatro mejor clasificadas avanzan a octavos de final, y las eliminatorias ya pasan a ser a partido único.

El Eurobasket es una de las grandes citas marcadas en el calendario para los amantes del baloncesto. Después del Mundial de 2023 y el torneo olímpico el pasado verano en París, las selecciones se vuelven a retar, y en este Campeonato de Europa se podrán ver a algunas de las grandes estrellas de nuestro deporte.

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo o Luka Doncic son algunas de las estrellas que dominan en la NBA y que este verano tratarán de llevar a sus selecciones a la victoria en el torneo continental. El exterior de los Lakers busca su segundo europeo, tras el conseguido en 2017.

Luka Doncic ganó con Eslovenia el Eurobasket de 2017 / EFE

La cargada fase de grupos va a hacer que cada día, el espectador pueda disfrutar de un número importante de partidos. Desde el mediodía y hasta la noche, la acción no se detendrá en el Eurobasket, con compromisos de alto calibre.

¿Cuáles son los primeros partidos del Eurobasket?

El Eurobasket 2025 arrancará el 27 de agosto con seis compromisos. El partido inaugural lo disputarán Alemania y Suecia a partir de las 12:30h (CET). A las 13:45h (CET) será el turno del Turquía - República Checa. A las 15:30h (CET), Lituania y Montenegro medirán fuerzas, mientras que a las 17h (CET), jugarán Estonia y Letonia, que contará con el apoyo de su afición. Dos partidos más para terminar la jornada inaugural: a las 19:30h (CET), otra anfitriona, Finlandia, se medirá a Gran Bretaña, mientras que a las 20:15h entrará en liza una de las favoritas, Serbia, que se enfrentará a Portugal.

¿Cuál es el calendario de España en el Eurobasket?

España debutará ante Georgia el 28 de agosto (jueves) a las 14:00 (CET), continuará frente a Bosnia-Herzegovina el 30 de agosto (sábado) a las 20:30 (CET), se enfrentará a Chipre el 31 de agosto (domingo) a las 17:15 (CET), jugará contra Italia el 2 de septiembre (martes) a las 20:30 (CET) y cerrará la primera fase ante Grecia el 4 de septiembre (jueves) a las 20:30 (CET).

¿Dónde se puede ver el Eurobasket por TV?

En España, el Eurobasket 2025 se podrá seguir a través de RTVE, en La 1, La 2 y Teledeporte, así como también en RTVE Play. Además, la plataforma Courtside 1891 ofrecerá en streaming todos los partidos del torneo. SPORT ofrecerá la narración en vivo y en directo de los partidos, así como todo lo relacionado con los encuentros y la última hora.