Emir Sulejmanovic, el fichaje 'invisible' del Unicaja

El Unicaja arranca esta semana los entrenamientos de pretemporada. Por delante, una ilusionante temporada con cuatro títulos en juego ya seguros (Copa Intercontinental FIBA, Supercopa Endesa, Liga ACB y Basketball Champions League), que pueden ser cinco en el caso de que el equipo verde y morado logre una de las 7 plazas que habrá en juego durante la primera vuelta liguera para jugar el próximo mes de febrero la Copa del Rey de Valencia 2026.

El Unicaja presenta cuatro caras nuevas en su renovado proyecto 25/26. Refuerzos importantes, aunque no todos han tenido el mismo impacto mediático y seguimiento entre los grupos de aficionados cajistas más activos en las redes sociales durante estas últimas semanas.

Duarte, Webb III y Castañeda

Chris Duarte, con diferencia, ha sido el fichaje que más ha dado que hablar entre la «marea verde» este verano. Viene como presunto jugador estrella y la expectación es máxima respecto a su papel en el equipo este próximo curso.

James Web III, por ser el primero en hacerse oficial y también por estar llamado a ocupar la vacante dejada en el equipo por Dylan Osetkowski, también tuvo su impacto cuando se hizo oficial su llegada.

Caso similar al de Xavier Castañeda, desvelado por el propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, en la rueda de prensa de despedida de la temporada 2024/2025, solo unos días después de la derrota del equipo en el pasado play off de semifinales contra el Real Madrid. Fue un fichaje «sorpresa» y su anuncio generó mucha expectación y muchos comentarios de los aficionados en las redes.

Nada que ver, desde luego, con lo de Emir Sulejmanovic. El jugador bosnio es el fichaje que ha pasado más de puntillas, con diferencia, en este mercado estival de 2025. El ala-pívot procedente del Casademont Zaragoza fue la respuesta que buscaron Ibon Navarro y la dirección deportiva cajista a la marcha inesperada de Yankuba Sima, previo pago de su cláusula de rescisión, rumbo al Valencia Basket.

Gran carrera ACB

Es curioso que Sulejmanovic no haya llamado mucho la atención de los aficionados, sobre todo si tenemos en cuenta que es un jugador que llega este verano al Unicaja después de una carrera muy solvente en la Liga Endesa (Fuenlabrada, Breogán, Bilbao Basket, Tenerife y el propio cuadro aragonés) y, además, tras realizar la pasada campaña su mejor año como profesional defendiendo la camiseta del equipo zaragozano.

Números top

El nuevo ala-pívot cajista fue el máximo reboteador de la pasada Liga Endesa 2024/2025 con 7.2 capturas por encuentro. Además, sumó 13.7 puntos anotados de media, con un porcentaje del 41.8% en tiros de 3 puntos y una media de valoración de 15.7. Unos números muy poderosos que no están hechos (con todo el respeto) ni en China ni en Francia ni en Puerto Rico. Son registros de la mismísima Liga Endesa y en «solo» 25:21 minutos de media por partido.¡Ojo! a este dato.

Hay que poner también en contexto que Sulejmanovic firmó estas cifras sin ser un jugador franquicia para el equipo aragonés el pasado curso, lo que da mucho más valor a su tarjeta de la pasada temporada.

El Casademont Zaragoza era un equipo con dos bases manejadores que acaparaban mucho balón durante muchos segundos de posesión (Spissu y Bell-Haynes); que tenía varios sistemas en su juego de ataque que acababan con tiros exteriores de AJ Slaughter o de Santi Yusta; y que, además, compartió más de media temporada con Jilson Bango, el que sí fue pívot determinante y franquicia del equipo maño hasta que en febrero puso rumbo al Fenerbahce turco de Sarunas Jasikevicius.

Fichaje de garantías

Visto lo visto, parece que el fichaje de Emir Sulejmanovic merece tanta atención y puede ser igual de ilusionante que cualquiera de los otros tres llegados este mercado estival que ya enfoca su recta final.

Atención también al papel que le tiene preparado Ibon Navarro para este nuevo proyecto verde y morado. Será el «cuatro y medio» del equipo. Jugará en las dos posiciones interiores. Será un ala-pívot más en la rotación, junto a Tyson Pérez, Killian Tillie y Webb III, pero también un «5» pequeño cuando Balcerowski y Kravish tengan problemas físicos, de faltas personales, o simplemente Ibon Navarro quiera un quinteto más pequeño en la cancha para incomodar al rival.

Cupo a medias

Hay un dato muy curioso en el fichaje de Sulejmanovic y es que cuenta como cupo en la BCL, pero no en la Liga Endesa. Con Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y Olek Balcerowski, el Unicaja tiene 5 jugadores cupo que cubren las necesidades que pide la ACB (se exigen 4) y la BCL (son necesarios 5).

Pero Sulejmanovic será otro cupo más en la competición continental. ¿Por qué? La explicación es que las condiciones para ser considerado jugador «cupo» son distintas para la FIBA que para la ACB. En España, se considera JFL, Jugador Formado Localmente, aquel que entre su segundo año de categoría infantil (13-14 años) y su segundo año de categoría sénior (19-20) -ambos inclusive- ha estado inscrito en cualquier club afiliado a la FEB en un periodo continuado o no de tres temporadas.

Sin embargo, la FIBA es menos exigente en esta cuestión y cifra en solo dos las temporadas en las que el jugador se haya formado en el país correspondiente. En el caso de Sulejmanovic, el ala-pívot estuvo dos campañas en la cantera del Barça, un tiempo que la ACB considera insuficiente para que entre dentro de los jugadores considerados «locales», pero que a la FIBA sí que le vale para considerarlo cupo de formación en sus competiciones.

O sea, que el Unicaja utilizará a Sulejmanovic como comunitario en las competiciones nacionales (Liga, Copa del Rey y Supercopa), pero será cupo en las internacionales (Copa Intercontinental y Basketball, Champions League).

Proyecto

El tiempo y la pista pondrá a cada uno en su sitio. Pero Emir Sulejmanovic está llamado a ser un jugador importante en este próximo Unicaja 2025/2026, por mucho que su fichaje haya pasado más inadvertido que cualquiera de los otros tres (cuatro, contando al cedido Melwin Pantzar en el Surne Bilbao Basket) que han llegado a Málaga en estos meses de verano. Desde esta misma semana, con el arranque de la pretemporada, empieza el «baile».