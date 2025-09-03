ElPozo-UCAM, la alianza de dos benefactores del deporte

En la década de los ochenta, pocas empresas de la Región apostaban por el deporte. Eran casos casi excepcionales. En esos años, en Alhama de Murcia, una empresa cárnica familiar comenzaba a despegar, convirtiéndose ya en una de las líderes de su sector a nivel nacional. Fue en 1989 cuando esa firma dirigida por los hermanos Fuertes decidió hacerse con un club de fútbol sala que hoy en día es uno de los más antiguos y laureados del país. Pero no por esas apuesta han dejado de encontrar cariño y apoyo en ElPozo Alimentación y sus empresas asociadas numerosos equipos, deportistas y pruebas de distintas modalidades de la Región.

ElPozo Alimentación, dentro de su estrategia de patrocinios deportivos como empresa que es referente a nivel mundial, añade uno de cara a la próxima temporada. A su club de fútbol sala, el patrocinio de La Vuelta a España y de Carlos Alcaraz, que son los más importantes, incorpora ahora el baloncesto a través del UCAM Murcia CB. Es decir, que dos firmas, una cárnica y otra dedicada a la educación que se han caracterizado por su apoyo al deporte, suman ahora sinergias. El logotipo de la empresa de los hermanos Fuertes lucirá en la parte trasera de la camiseta y estará presente en todos los soportes publicitarios del club de la Universidad Católica San Antonio.

“El deporte es un referente para la gente joven, un sitio donde mirar y donde buscar y encontrar valores en los que fijarse y en los que apoyar su vida y crecimiento personal”, destacó ayer en la presentación del acuerdo María Dolores Martínez Mascarell, presidenta del club y de la UCAM, quien añadió que ambas entidades tienen muchas cosas en común: “Vosotros tenéis en el centro al consumidor, el cliente, y nosotros los alumnos. Tenemos el mismo objetivo, el bienestar de aquellos por los que trabajamos”, destacó.

Por su parte, Tomás Fuertes reseñó durante la presentación del acuerdo que “somos dos empresas dignas de nuestra Región. Hemos nacido aquí y estamos estamos invirtiendo no solamente dinero y trabajo, sino ilusión y medios”, dijo, para después añadir que “en la vida no se trata de ser grandes, se trata de ser buenos, útiles para la sociedad y para todo. Y el deporte es un vehículo para ello. Nosotros hemos diversificado y nos hemos metido en otros deportes, que es una manera de comunicar que el alimento no solamente lo consumen los deportistas, sino toda la humanidad, igual que el conocimiento. Estamos creando dos productos que son muy necesarios, el conocimiento y la alimentación”, reseñó.