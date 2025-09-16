Elisa Aguilar: "Somos la mejor liga de Europa, queremos igualar a la WNBA"

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), destacó este martes la proyección del baloncesto femenino en España y subrayó la fortaleza y visibilidad de la competición nacional como la "mejor liga de Europa", con la intención de igualar a la liga estadounidense WNBA, la mejor del mundo.

En crecimiento

La LigaF Endesa ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. La temporada 2024-2025 culminó con la victoria del Valencia Basket, que se coronó campeón tras vencer al Casademont Zaragoza en la final, y con un récord de asistencia en la Copa de la Reina de 146.000 aficionados, con un minuto de oro que superó los 216.000 espectadores.

"Este año lo que queremos es seguir creciendo a nivel de aficionados, de visibilidad, que sobre todo cuando vengan a los eventos nuestros, que el aficionado tenga ese 'engagement' y que quiera repetir", apuntó Aguilar durante la presentación de la nueva temporada de la LigaF Endesa en Madrid.

Aguilar destaca el nivel de la liga española

Asimismo, agregó que el mérito reside en el talento de sus jugadoras. "Estamos en uno de los mejores años a nivel deportivo, con jugadoras que tienen muchísimo talento. Siempre digo que somos la mejor liga de Europa según los datos que manejamos y la segunda del mundo, después de la WNBA, a la cual queremos igualar", destacó.

"Creo que vamos a tener una liga espectacular. Nada nos detiene y vamos a seguir creciendo", dijo la dirigente.

Sobre la elección del nuevo seleccionador masculino, Aguilar se mostró prudente y explicó que todavía no se ha tomado ninguna decisión. "No puedo adelantar nada. Estamos todavía analizando en reuniones", señaló, y añadió que se anunciará lo antes posible.

rlc/ism

Vía: Superdeporte