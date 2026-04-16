La eliminación en la Champions, un palo para el ASISA Joventut

Palo importante para el ASISA Joventut en la Basketball Champions League, donde el conjunto verdinegro había depositado muchas esperanzas de cara a lograr un título europeo, y además ante su afición en el Olímpic de Badalona.

Pero esa esperanza se esfumó este martes en Atenas, donde el conjunto de Dani Miret acabó perdiendo el tercer y último encuentro de cuartos de final (72-67) ante un AEK de Atenas que hizo valer el factor campo para llevarse el triunfo y dejar a Badalona sin la ilusionante Final Four en su pista.

Una derrota que ha escocido mucho, especialmente al equipo pero también al consistorio badalonés que con su alcalde al frente, Xavier García Albiol, habían realizado una apuesta importante para albergar la Final Four pensando que el Asisa Joventut estaría entre los cuatro equipos participantes.

García Albiol, desencajado tras la derrota del Joventut en Atenas que dejaba a Badalona sin su equipo en la Final Four / FIBA

Pero la realidad es que el torneo FIBA no tendrá al equipo local, aunque sí dos equipos españoles como el Unicaja de Málaga y la Laguna Tenerife, AEK de Atenas y los lituanos del Lietuvos Rytas.

"No nos sentimos cómodos"

Dani Miret asumió una derrota que hace daño a la entidad después de la ilusión por disputar la Final Four en casa / FIBA

“Felicitar al AEK que ha jugado unas buenas series”, decía un decepcionado Ricky Rubio, que tenía mucha ilusión en alcanzar la Final Four. “Sabíamos que iba a ser una batalla hasta el final. Controlamos el partido durante muchos momentos, pero el AEK disfrutó de una atmósfera que hizo que no nos sintiéramos cómodos", reconoció el base, admitiendo que la presión ambiental fue un muro difícil de superar ante el conjunto griego.

Dani Miret reconoció que"fallamos algunas canastas fáciles que hicieron mella mental. Eso afectó al control que tuvimos y ellos no se rindieron. Tuvimos mucha iniciativa, pero al final pesan mucho los detalles. Pudimos crear mejores posiciones para nuestros anotadores y el partido cambió en esos minutos finales", sentenció el técnico, que no quiso quitarle méritos al rival.

Jabari Parker no pudo liderar al Joventut en el partido más importante de la temporada / FIBA

"Felicidades al AEK. Fue duro jugar aquí ante un equipo tan experimentado y con tanto talento. En el último cuarto su racha fue mejor que la nuestra y esto fue lo que decidió esta serie", explicó el entrenador, lamentando no haber podido mantener la consistencia necesaria en los minutos decisivos.

El ASISA Joventut se queda sin Final Four, y con la sensación que si hubiera estado Ante Tomic, el faro del conjunto verdinegro junto a Ricky, otro gallo hubiera cantado. Ni el fichaje estelar de Jabari Parker, han pemitido estar al equipo entre los cuatro mejores de la competición.

Un autentico palo que hay que asumir, y pasar página lo antes posible, aunque se hará difícil de digerir una Final Four en Badalona sin la presencia verdinegra del siete al nueve de mayo próximo.