Eli Ndiaye, español ex del Real Madrid, dice adiós a la temporada antes de debutar con los Hawks

Infortuno inicio el que ha tenido Eli Ndiaye en su aventura norteamericana. El ex del Real Madrid, se tendrá que perder lo que resta de temporada con los College Park Skyhawks, equipo filial de los Atlanta Hawks en la G-League, debido a una lesión en el hombro que le provoca tener que pasar por quirófano.

El español, que entró en la cantera merengue a los 13 años, decidió cruzar el charco esta temporada para tener una oportunidad en la NBA, tras vencer su contrato con la entidad merengue. Sin haber podido aún debutar con los Hawks, el club ha comunicado que el ala-pívot "sufrió una subluxación del hombro izquierdo" el pasado 9 de diciembre en el partido ante los Long Island Nets, el filial de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

A sus 21 años y con 2,04 metros, Ndiaye firmó un contrato bidireccional que le permitía alternar el primer equipo en la NBA con el filial, pero las lesiones han trucnado su progresión. Hace pocos meses, otro problema físico no le permitió estar en la lista de Sergio Scariolo para la selección española.

Eli Ndiaye y Bruno Fernando durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa / Agencias

Hasta ahora, en la G-League había promediado unas estadísticas de 8,1 puntos, 6,9 rebotes, 1,4 asistencias y 26,2 minutos en nueve partidos jugados.