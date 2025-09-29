Valencia Basket
Elena Buenavida llega a los 100 partidos de taronja
La exterior canaria se consolida como una pieza importante en el Valencia Basket
Pilar Lopez
Elena Buenavida empieza a hacer historia con en el Valencia Basket. La jugadora canaria ha vuelto por la puerta grande ala primera plantilla del club taronja y aspira a convertirse en una de sus piezas importantes en la presente temporada, 2025-2026.
Tercera temporada como taronja
En su tercera temporada en el Valencia Basket -no consecutiva, tras su cesión la pasada campaña en Lointek Gernika- la exterior española lograba un hito en la pasada Supercopa, ya que alcanzaba los 100 partidos jugados con la camiseta taronja. Es la decimocuarta jugadora de la sección femenina en alcanzar los tres dígitos en este apartado.
En el primer partido oficial de la temporada 25-26, correspondiente con la semifinal de la Supercopa LF Endesa en Huesca, Buenavida alcanzó está significativa cifra. La escolta está situada como 14ª en el ranking histórico de enfrentamientos con la camiseta taronja con 101 encuentros, contando el partido de la final. Actualmente, el Top 5 de partidos lo forman Raquel Carrera (182), Cristina Ouviña (184), Marie Gülich (200), Leticia Romero (257) y Queralt Casas (280).
En la semifinal ante Perfumerías Avenida Elena Buenavida llegaba a los 100 partidos y en la final ante el Casademont Zaragoza, los 101.
Los 101 partidos de Buenavida
Los partidos de la española se distribuyen en 63 en LF Endesa, 5 en Copa de la Reina, 4 en Supercopa LF Endesa y 29 de EuroLeague Women. Buenavida también ha sido partícipe de cuatro de los nueve títulos del Valencia Basket: LF Endesa (22-23 y 23-24), Supercopa LF Endesa (23-24) y Copa de la Reina (23-24).
Vía: Superdeporte
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle