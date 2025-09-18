Ejim salva los muebles ante el Girona en una victoria insuficiente del Lleida

Bàsquet Girona debutó en la Lliga Catalana, mientras el Hiopos Lleida necesitaba ganar por más de 5 puntos para apurar sus opciones de quedar primero de grupo y poder disputar la gran final del domingo. Sin embargo, el 67-70 fue insuficiente para recuperar la desventaja del encuentro ante el Baxi Manresa. En un choque lleno de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, la fiabilidad final de Melvin Ejim fue clave para sellar un triunfo poco convincente aunque positivo en lo moral.

Bàsquet Girona - Hiopos Lleida Lliga Catalana Bàsquet Girona 67 70 Hiopos Lleida Alineaciones BÀSQUET GIRONA (67) Needham (11), Hughes (3), Vildoza (11), Martínez (5), Geben (5) -quinteto inicial- Busquets (8), Ferrando (3), Livingston (12), Sanmartín (-), Chassang (-), Maric (7), Susinskas (2). HIOPOS LLEIDA (70) Walden (2), Batemon (20), Jiménez (0), Ejim (15), Krutwig (2) -quinteto inicial- Paulí (10), Zoriks (4), Goloman (3), Diagne (2), Sanz (9), Shurna (3), Llorente (0).

Bàsquet Girona manda de inicio

Como viene siendo una tónica en esta pretemporada, Girona impuso un ritmo de juego muy rápido desde el inicio, atacando con el menor tiempo posible y con el triple como principal arma. En ese sentido, Derek Needham y José Vildoza se mostraron muy acertados, y obtenían la primera ventaja. El Lleida, en cambio, sufría por seguir el acierto rival y entregaba el primer cuarto (27-21).

El técnico ilerdense Gerard Encuentra y sus pupilos eran conscientes del principal arma rival y fueron capaces de darle la vuelta. Gracias al aumento de la intensidad defensiva -que provocó 10 pérdidas del Girona- y la mejoría en el juego ofensivo, un inspirado Batemon y el buen hacer de Ejim, igualaron la contienda al descanso (40-40).

Muchos problemas para sumar

En la reanudación, el juego exterior gironí volvió a tomar las riendas del partido. La idea es clara: juego rápido; llegar y tirar. No obstante, no era el encuentro más anotador por parte de ambos equipos, que tenían muchos problemas para anotar (48-44). A su vez, fue un típico partido de pretemporada, con las imprecisiones habituales en el pase y en defensa. Ninguno de los dos conjuntos era capaz de tomar una buena dinámica; únicamente el talento de Vildoza y Needham ofrecía buenas acciones. El Lleida, por contra, notaba la ausencia de los puntos de Caleb Agada y Batemon no aparecía tras anotar 13 tantos en la primera parte (53-46). Ante dicha situación, los de Encuentra optaron por las transiciones rápidas, a través de las cuales consiguieron un parcial de 0-6 para situarse a un solo punto antes de los diez minutos decisivos (53-52).

El Lleida salió más enfocado en el último cuarto, dando continuidad a los buenos minutos finales del tercer parcial. El 0-12 del cuadro de Ponent (53-58) con un excelente Oriol Paulí obligó a Moncho Fernández a parar el choque. Sin embargo, el partido volvió tener un ritmo tosco y con muchos errores infantiles, aunque 4 destellos del Girona le permitieron volver a coger la iniciativa (61-58). Los ataques, que no mejoraron con el paso de los minutos, ponían las cosas muy fáciles a las defensas.

Melvin Ejim, un seguro de vida

Por lo menos, se mantuvo la igualdad y la emoción hasta los últimos minutos, en los que los errores en tiros -a priori- fáciles no cesaron y donde la aparición de Ejim con 4 puntos consecutivos fue clave (65-68). Otis Livingston tuvo dos oportunidades desde el triple para enviar el partido a la prórroga, pero erró. Victoria del Lleida en un encuentro con muchas imprecisiones por ambas partes, aunque insuficiente para tener opciones de clasificarse a la final al no recuperar los 5 puntos de diferencia en la derrota ante el Baxi Manresa. El Bàsquet Girona, por su parte, mañana tiene la última oportunidad contra el conjunto del Bages (18:30).