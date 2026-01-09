El 'efecto Svetislav Pesic' despierta al Bayern de Múnich

La mano de Svetislav Pesic ya se nota en el Bayern de Múnich. El legendario preparador serbio, que puso punto y final a su cargo como seleccionador de Serbia tras el pasado Eurobasket, asumió las riendas del conjunto bávaro para enderezar el rumbo del equipo. Pesic se ha convertido en el entrenador más veterano de la historia de la Euroliga en dirigir un partido en la competición, con 76 años. Una auténtica leyenda de los banquillos.

En el Bayern coincide con su hijo, Marko Pesic, que ocupa el cargo de director deportivo.

Una mala primera vuelta con Gordon Herbert

El Bayern afrontaba esta temporada el difícil reto de repetir su exitosa participación del pasado curso, en el que llegó a disputar el Play-In, cayendo en la cancha del Real Madrid. El conjunto bávaro perdió a jugadores muy importantes en verano, como Nick Weiler-Babb, Carsen Edwards o Devin Booker.

Además, también tuvieron un punto de mala suerte con una lesión de larga duración. El ex azulgrana Rokas Jokubatis, que estaba llamado a ser uno de los referentes del equipo, se lesionó de gravedad en un partido del Eurobasket con Lituania, y no ha podido debutar con su nuevo equipo.

Sin embargo, la llegada de Pesic parece haber tenido un efecto positivo en la dinámica de los bávaros. El conjunto germano ha ganado seis de los siete partidos que ha dirigido el serbio, y se coloca con un balance de 7-13 en Euroliga. En la liga alemana es el líder destacado con tan solo una derrota en 14 partidos.

Dinwiddie salió 'rana'

En el mes de octubre, el Bayern anunció un fichaje de relumbrón, con el objetivo de encontrar un líder ofensivo que ayudara a mejorar sus resultados. Dinwiddie, que ha disputado 621 en la NBA, firmó hasta final de temporada. Pues nada más lejos de la realidad, el paso del estadounidense por Múnich no resultó ser exitoso. Si bien es cierto que los números no fueron malos (11,7 puntos por encuentro), el experimentado base no fue capaz de trasladarlo en buenos resultados colectivos.

Coincidiendo con la llegada de Pesic, Dinwiddie abandonó el club alemán, alegando motivos personales, según informó el propio Bayern.

Pablo Laso, viviendo una situación delicada al frente del Efes

Si Pesic tenía un difícil reto con el Bayern, la situación de Pablo Laso y el Anadolu Efes no es mucho mejor. El técnico vitoriano fichó por el conjunto turco, que está viviendo un momento muy oscuro. Tras la salida de Ataman en 2023 no ha logrado mantenerse entre los mejores equipos de Europa. De hecho, actualmente ocupa la decimoctava posición en Euroliga, y desde la llegada del entrenador español, ha ganado únicamente tres de sus nueve partidos entre competición doméstica y europea.