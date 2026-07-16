Edy Tavares y Pedro Martínez: alumno y maestro se reencuentran en Madrid

Pedro Martínez está confeccionado la plantilla del Madrid de cara a la próxima temporada con el nuevo responsable de la sección, Juan Carlos Sánchez, y hasta el momento, la única incorporación oficial es la de Jaime Padrilla, mientras otros nombres suenan con fuerza para añadirse al proyecto madridista.

Aunque al técnico barcelonés le hace especial ilusión poder contar completamente recuperado al pívot caboverdiano, Walter Tavares, un jugador especial para Pedro Martínez y del que guarda un gran carino al cruzar sus caminos en el Gran Canaria.

El entonces técnico del conjunto canario hizo debutar a Tavares en la Liga Endesa un 6 de enero de 2013, un momento clave para la carrera de Tavares que era en ese momento un ‘gigante’ que llegaba al basket sin demasiados fundamentos, pero que Pedro Martínez ya le vio posibilidades.

Tavares se lesionó de gravedad a final de la temporada pasada aunque parece estar totalmente recuperado para iniciar la nueva campaña / EFE

Se dice que el entrenador barcelonés soltó una frase que ha quedado para la historia. “Soy un tronco si no acabo sacando algo bueno de este chico”, llegó a decir como asumiendo el reto que suponía convertir aquél chico en un jugador determinante

De la NBA al Madrid

El trabajo de Pedro con el pívot acabó llevando al jugador a la NBA para regresar y firmar por el Madrid, dónde se ha convertido en un jugador clave en los últimos años y el hombre deseado por todos los grandes clubs europeos.

El año pasado vivió su peor lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que lo dejó en el 'dique seco' en el momento decisivo de la temporada y que posiblemente, le costó también el despido de Sergio Scariolo después de no poder ganar ningún título en su primer año en el cargo.

Pedro Martínez espera sacar el máximo rendimiento de Walter Tavares, ya como estrella en Europa / AFP vía Europa Press

Tavares ya parece completamente recuperado de su lesión y la intención es que inicie la pretemporada con total normalidad, después de muchas semanas de trabajo intensivo en el gimnasio para recuperar la musculatura perdida en los últimos meses.

¿Encaja en el estilo del técnico?

Con Pedro Martínez tiene una relación especial, aunque habrá que ver cómo se ajusta al estilo de juego del técnico barcelonés, que quiere imprimir un estilo veloz, con acciones de mucho ritmo y a muchas posesiones, un estilo de juego que claramente no se ajusta a Tavares, que deberá encontrar su espacio en ese nuevo estilo.

De momento, la gran noticia para el Madrid es que Tavares está completamente recuperado y será de nuevo la referencia en el juego interior y en la intimidación en la pintura, que tan buenos resultados le ha dado al conjunto blanco desde que llegó al club en noviembre de 2017.