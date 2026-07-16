Historia SPORT
BALONCESTO
Edy Tavares y Pedro Martínez: alumno y maestro se reencuentran en Madrid
El nuevo técnico del Madrid respira aliviado con el regreso del pívot al que formó como jugador en el Gran Canaria para reencontrarse de nuevo muchos años después
Pedro Martínez está confeccionado la plantilla del Madrid de cara a la próxima temporada con el nuevo responsable de la sección, Juan Carlos Sánchez, y hasta el momento, la única incorporación oficial es la de Jaime Padrilla, mientras otros nombres suenan con fuerza para añadirse al proyecto madridista.
Aunque al técnico barcelonés le hace especial ilusión poder contar completamente recuperado al pívot caboverdiano, Walter Tavares, un jugador especial para Pedro Martínez y del que guarda un gran carino al cruzar sus caminos en el Gran Canaria.
El entonces técnico del conjunto canario hizo debutar a Tavares en la Liga Endesa un 6 de enero de 2013, un momento clave para la carrera de Tavares que era en ese momento un ‘gigante’ que llegaba al basket sin demasiados fundamentos, pero que Pedro Martínez ya le vio posibilidades.
Se dice que el entrenador barcelonés soltó una frase que ha quedado para la historia. “Soy un tronco si no acabo sacando algo bueno de este chico”, llegó a decir como asumiendo el reto que suponía convertir aquél chico en un jugador determinante
De la NBA al Madrid
El trabajo de Pedro con el pívot acabó llevando al jugador a la NBA para regresar y firmar por el Madrid, dónde se ha convertido en un jugador clave en los últimos años y el hombre deseado por todos los grandes clubs europeos.
El año pasado vivió su peor lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que lo dejó en el 'dique seco' en el momento decisivo de la temporada y que posiblemente, le costó también el despido de Sergio Scariolo después de no poder ganar ningún título en su primer año en el cargo.
Tavares ya parece completamente recuperado de su lesión y la intención es que inicie la pretemporada con total normalidad, después de muchas semanas de trabajo intensivo en el gimnasio para recuperar la musculatura perdida en los últimos meses.
¿Encaja en el estilo del técnico?
Con Pedro Martínez tiene una relación especial, aunque habrá que ver cómo se ajusta al estilo de juego del técnico barcelonés, que quiere imprimir un estilo veloz, con acciones de mucho ritmo y a muchas posesiones, un estilo de juego que claramente no se ajusta a Tavares, que deberá encontrar su espacio en ese nuevo estilo.
De momento, la gran noticia para el Madrid es que Tavares está completamente recuperado y será de nuevo la referencia en el juego interior y en la intimidación en la pintura, que tan buenos resultados le ha dado al conjunto blanco desde que llegó al club en noviembre de 2017.
- ¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!
- Mbappé, contundente tras la derrota: 'Hay una enorme decepción. El fútbol no espera a nadie
- El Barça respira: todo resuelto Ter Stegen-Ajax y viaje inminente
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Inglaterra - Argentina: resumen, resultado y goles de la semifinal del Mundial
- Laporte y Cuti Romero, bazas del Barça para reforzar el central
- Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
- Francia explota tras la derrota contra España: 'Recibimos una lección técnica