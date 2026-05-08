Edy Tavares se burla del dueño del Hapoel: "¡Ahora disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa!"

Cruce de palabras entre Edy Tavares y el dueño del Hapoel. El jugador de Cabo Verde, que tan solo pudo jugar unos minutos de la serie por lesión, publicó un mensaje en redes sociales después de la victoria de los blancos en Bulgaria. Una respuesta a Ofer Yannay, que se había burlado del conjunto español después de ganar el tercer partido de la eliminatoria.

"Hacer el check out antes del partido no es una gran idea cuando juegas contra el Hapoel", publicó el propietario israelí en redes sociales, junto a una fotografía en la que aparecían miembros del staff del Real Madrid saliendo del hotel. La derrota del martes forzó a los de Scariolo a quedarse dos días más en Sofía para disputar el cuarto duelo de la serie, en la que certificaron el pase a la Final Four.

Los blancos, liderados por un inmenso Usman Garuba, lograron la victoria a domicilio que les faltaba para sellar su presencia en Atenas a finales de mayo. Una vez sonó la bocina final, Tavares publicó un mensaje en redes sociales, dirigiéndose directamente al dueño del Hapoel: "Bufandas, lector, paparazzi... ¡ahora disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa!", comentó.

Descifrando el mensaje, el caboverdiano hace referencia a la bufanda que siempre lleva Ofer Yannay de un partido entre Hapoel y Valencia Basket, al libro que lee en los tiempos muertos y la fotografía que publicó de los jugadores del Real Madrid haciendo el check out del hotel. Un 'palo' que pudo quedarse ahí, pero Ofer Yannay quiso poner leña al fuego y respondió sin tapujos.

"Esperaba mejores modales de alguien que creció en Cabo Verde, pero honestamente, Edy, creo que deberías preocuparte más por el hecho de que el equipo jugó mejor sin ti", atacó el propietario israelí, elogiando en cierto modo el partido de Usman Garuba, que fue el MVP del partido liderando tanto el ataque como la defensa del equipo de Scariolo.

El rival saldrá del Panathinaikos-Valencia Basket

Más allá de este pique, la eliminatoria entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv ha sido muy limpia y respetuosa. Nada que ver con la de Panathinaikos y Valencia Basket, que echa humo desde prácticamente el primer partido. Precisamente, de esta serie saldrá el rival de los blancos en las semifinales de la Final Four. Los de Pedro Martínez buscan el imposible de ganar en Atenas de nuevo y forzar el quinto partido.

"Para mí sería un sueño ganar la Final Four, no lo he hecho nunca. Tenemos que prepararnos bien para ir con las ideas claras y tener a los jugadores física y mentalmente preparados, y luego ir a competir. Sabemos que ahí estará lo mejor de lo mejor y van a ser escollos durísimos", reconoció Sergio Scariolo, que ha devuelto al Real Madrid la competitividad en Europa.