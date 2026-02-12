Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El duro e ilusionante camino del Baxi Manresa en la Eurocup

El conjunto del Bages terminó la fase de grupos en quinta posición, con un balance de 11 victorias y siete derrotas, y ya conoce su camino hacia el título continental

Marc del Río

Marc del Río

El estreno del Baxi Manresa en la Eurocup ha dejado grandes sensaciones. Diego Ocampo y sus jugadores han cerrado una exigente primera fase en el grupo A de la competición continental con un balance de 11 victorias y siete derrotas que le han permitido finalizar en la quinta posición. El último triunfo, anoche en Hamburgo tras derrotar al Veolia Towers por un contundente 94-116.

Los manresanos terminaron con el mismo balance de triunfos y tropiezos que el Reyer Venecia, pero la derrota ante los italianos en la penúltima jornada (75-91) les ha complicado un poco esa camino hacia el título continental.

La quinta posición se traduce en un enfrentamiento de octavos de final a partido único que disputarán a domicilio ante el Turk Telekom. Los otomanos acabaron cuartos en el grupo B, con un tropiezo menos (12-6), algo que les permite buscar el billete hacia los cuartos de final ante su afición.

Un Turk Telekom que tiene en nómina a jugadores como Kyle Allman, Jaleen Smith o Kyle Alexander, algunas de las principales referencias de Erden Can, un clásico en los banquillos turcos y que creció de la mano de Zeljko Obradovic cuando el técnico serbio entrenaba a Fenerbahçe.

El partido ante el Turk Telekom todavía tiene fecha y hora por confirmarse, pero tras acabar en la quinta posición de su grupo, Manresa ya conoce su camino en la Eurocup.

En caso de avanzar a cuartos, la ronda volvería a ser a partido único, lejos del Nou Congost, y ante el b uno de los 'cocos' de la competición y al que el Baxi Manresa se enfrentó en la primera fase con un balance de un triunfo (101-94) y una derrota (105-69).

En caso de avanzar a semifinales, Cedevita Olimpija, Ninners Chemnitz o Bourg serían los rivales en una ronda que se disputa al mejor de tres partidos, en una cantidad de encuentros idéntica a la de la gran final.

Por lo tanto, un calendario exigente que el Baxi Manresa afronta con la mayor de las ilusiones para que su aventura por Europa siga muy viva.

