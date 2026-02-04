La dureza del Milán noquea al Baskonia en la segunda parte

La dureza del Armani Milán tras el descanso noqueó al Kosner Baskonia, que se vio superado en todos los ámbitos y volvió a hincar la rodilla lejos del Buesa Arena, por 109-89, en un mala segunda mitad que se cerró con un parcial de 52-33.

EA7 Emporio Armani Milán - Kosner Baskonia (baloncesto, Euroliga), 03/02/2025 EUROLIGA MIL 109 89 BASK Alineaciones EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN, 109 (32+25+27+25): Ellis (9), Guduric (10), Shields (17), Leday (19) y Booker (21) -cinco inicial- Mannion (5), Flaccadori (10), Brooks (14), Ricci (3) y Dunston (1). KOSNER BASKONIA, 89 (29+27+15+18): Forrest (8), Howard (21), Radzevicius (4), Kurucs (9) y Diop (4) -cinco inicial-, Frisch (2), Spagnolo (1), Simmons (14), Luwawu-Cabarrot (19), Omoruyi (7) y Diakité (-).

Con este triunfo, el equipo lombardo recupera sensaciones y se mantiene en la pelea por una plaza en el ‘play-in’, gracias a su juego interior, que superó con creces a los del equipo vitoriano, que únicamente aguantó en el partido con el acierto de Markus Howard.

Devin Booker y Zach Leday fueron una pesadilla para los de Galbiati, que se arrugaron cuando los locales subieron la energía y jugaron al límite en defensa.

Seis puntos de Markus Howard rompieron el intercambio de golpes inicial y abrieron un pequeño hueco ante el juego dinámico de los locales, generado por Marko Guduric.

Las rotaciones no le fueron bien al Baskonia, que se precipitó en algunos ataques y sufrió cuando entró en juego Shavon Shields para darle la vuelta al partido al encontrar los desajustes defensivos de los de Paolo Galbiati.

Siete puntos de Devin Booker pusieron en apuros a los azulgranas, que tuvieron problemas en los balances defensivos y se fueron por detrás en el marcador tras un primer cuarto con mucho acierto, 32-29.

La anotación de Markus Howard mantuvo en el partido a los azulgranas, que, sin embargo, no podían contener el ritmo anotador de los jugadores de Peppe Poeta, que fluían con un buen juego en equipo.

El rebote ofensivo dio más opciones a los baskonistas, que encontraron a Howard en un gran momento de juego, con 23 créditos de valoración en un primera mitad que concluyó a favor del Armani Milán, 57-56, después de 20 minutos de altos porcentajes para cada escuadra, que solo perdieron un balón.

Los locales entraron con más energía tras el paso por vestuarios y Devin Booker volvió a castigar la zona del equipo español, sin orden defensivo ni ofensivo.

Un parcial de 11-2 puso en problemas a los de Paolo Galbiati, que comenzaron a tener problemas para anotar y fueron acribillados desde el triple para ampliar la renta hasta los 16 puntos, 79-63.

El Baskonia reaccionó con un 0-8 para regresar al partido gracias a tres buenas defensas consecutivas, pero el Armani mantuvo la intensidad y conservó una distancia cómoda para entrar en el último asalto, 84-71.

Noticias relacionadas

Shavon Shields fue de menos a más durante el encuentro y lanzó a su equipo hacia la victoria en los primeros compases del cuarto periodo. Tim Luwawu-Cabarrot lo intentó en solitario, pero los visitantes continuaban con unos problemas muy serios en defensa y los de Peppe Poeta no perdonaron hasta el 109-89 final.