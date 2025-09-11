Dura semifinal para el Valencia Basket en la Supercopa LF Endesa

El Valencia Basket ha conocido a su rival en las semifinales de la Supercopa LF Endesa tras el sorteo realizado esta mañana. Perfumerías Avenida será el rival del combinado taronja en la primera eliminatoria, que será el sábado 27 de septiembre a las 17:15 horas, en el Palacio de los Deportes de Huesca.

El otro cruce de semifinales medirá a Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis a las 20:00 horas. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán la final el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas. Todos los partidos podrán verse en Teledeporte.

El Valencia Basket defenderá el título logrado el pasado curso en Alcantarilla y lo hará en una competición en la que participarán el Hozono Global Jairis como campeón de Copa de S.M. La Reina, así como el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida como subcampeones de Liga y Copa, respectivamente.

Sexta presencia del Valencia Basket

Esta será la sexta participación del combinado de Rubén Burgos en esta competición y todas de forma consecutiva. En el primer año las taronja cayeron en semifinales frente a Lointek Gernika. Hace tres años se proclamaron campeonas, tumbando a Perfumerías Avenida en la final. Hace dos campañas Valencia Basket llegó a la final, donde finalmente cayó ante Spar Girona. Los dos últimos años las taronja han levantado el título de forma consecutiva uno ante Perfumerías Avenida y otro contra Casademont Zaragoza. Tres de las cuatro últimas Supercopas son color taronja.

Valoración

El director deportivo de Valencia Basket, Esteban Albert, ha valorado el sorteo: “Será una semifinal muy dura, igual que lo hubiera sido contra cualquiera de los equipos que están en esta Supercopa. Creo que no hay rivales fáciles, ni ningún partido que no vaya a ser muy competido, ni en la Supercopa ni durante el año. La Liga esta temporada creo que va a ser muy dura para todos los equipos. Intentaremos dar nuestra mejor versión y luchar por un puesto en la final contra un equipo que se ha armado muy bien este verano, ha hecho una renovación de plantilla importante y que seguro que también vendrá con muchas ganas, igual que todos los equipos que participamos en la Supercopa”.

Historia de la competición

La de este 2025 será por tanto la edición número 23 de la Supercopa LF Endesa, una cita que se disputa desde la temporada 2003/04 cuando Valencia acogió su primera edición y que llegará por primera vez a la Comunidad Autónoma de Aragón. Hasta el 2020 la cita se disputaba a partido único entre el campeón de Liga y el campeón de Copa adoptando su actual formato en el año 2021 cuando se amplió el número de participantes a cuatro. El Valencia Basket llega a Huesca como campeón de dos de los tres títulos de la temporada pasada, incluida la Supercopa LF Endesa disputada en Alcantarilla.

El equipo valenciano tiene en su palmarés tres títulos, ya que también venció en Tenerife 2021 y Las Palmas de Gran Canaria 2023, mientras que el equipo más laureado sigue siendo el Perfumerías Avenida, con nueve títulos. El Casademont Zaragoza jugará su tercera Supercopa LF Endesa y el Hozono Global Jairis disputará la segunda consecutiva tras la celebrada el pasado curso en su pista.