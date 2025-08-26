Dura sanción a un extaronja por la pelea en el Argentina - República Dominicana

El polémico final del partido del Argentina - República Dominicana de la AmeriCup ha obligado a la FIBA a intervenir y a imponer una serie de sanciones a jugadores de una y otra selección e incluso al seleccionador argentino Pablo Prigioni.

En el partido de la reaparición de Jean Montero tras ausentarse del primero por unas molestias en la mano, su selección acabó imponiéndose por la mínima en un duelo que se decidió en la prórroga y que terminó en una batalla campal en la pista, aunque el taronja no estuvo implicado en los incidentes, intentó separar a los jugadores y evitó una sanción que sí le ha caído a cuatro de sus compañeros, entre los que tampoco estaba el tarona Joel Soriano, cedido al Casademont Zaragoza.

Los sancionados

Y es que por parte de la República Dominicana, la FIBA decidió sancionar a David Jones (dos partidos), Juan Guerrero, Juan Suero y Angel Delgado (un partido a cada uno de ellos), mientras que de Argentina, fueron sancionados Francisco Caffaro y Juan Pablo Vaulet, con un partido, mientras que el peor parado fue el extaronja Gonzalo Bressan, con dos partidos de sanción.

Etapas en València, Castellón y Alicante

El pívor argentino, actualmente en las filas del Olímpico La Banda de Argentina, firmó en agosto de 2021 por el Valencia Basket para jugar en su filial de LEB Plata y llegó jugar con el primer equipo en la temporada 2021-22, disputando 4 encuentros oficiales en Liga Endesa, 1 en Supercopa ACB y 2 en Eurocup. Aunque aún jugó dos partidos más la temporada siguiente, en la que jugaba en el vinculado del CB L'Horta Godella, finalmente dejó el club para militar también en el Amics del Bàsquet Castelló y en el HLA Alicante después, antes de regresar a Argentina.