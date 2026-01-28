Duelo de titanes en la Champions League: Joventut y Unicaja lucharán por el liderato del grupo

Joventut de Badalona y Unicaja de Málaga se verán las caras este miércoles (19 h) en el Olímpic. Ambos equipos empezaron su andadura en el Top16 de la Basketball Champions League con victorias como locales ante el Elan Chalon y el Wurzburg, que son los otros dos conjuntos encuadrados en el Grupo K.

El único precedente entre ambos en la presente temporada fue hace menos de un mes, el pasado 30 de diciembre, cuando los de Ibon Navarro se impusieron en partido de Liga Endesa por un contundente 105-83 en el Martín Carpena. El Joventut se encomienda a un Cameron Hunt en racha, que está liderando el ataque verdinegro con grandes actuaciones ofensivas.

Cameron Hunt está siendo una de las grandes referencias del Joventut / JOVENTUT

En el Unicaja son conscientes de la importancia del choque. Así lo comentó Nihad Djedovic en la previa: "Tenemos que ser fieles a nuestro juego. Va a ser un equipo diferente al que jugamos en Málaga, porque va a estar Ricky Rubio, y con él es otra dimensión. Así que debemos ser fieles a nuestro juego y prepararnos para hacer las cosas bien. Debemos jugar como si fuera una final", aseguró.

El Manresa quiere sellar su presencia en octavos de la Eurocup

El BAXI Manresa tendrá la oportunidad de sellar su billete para los octavos de final de la Eurocup, si logra vencer en el Nou Congost al Cluj (20:45 h). Los catalanes llegan al encuentro en una buena dinámica de resultados, tanto en la Liga Endesa como en la propia Eurocup y, si vencen al conjunto de Transilvania, cumplirán uno de los objetivos de la temporada.

Actualmente marchan cuartos en la clasificación, con un balance de nueve victorias y seis derrotas, con dos triunfos de diferencia sobre el Aris, por lo que de ganar al Cluj, confirmaría matemáticamente su billete para octavos a falta de dos jornadas para el final de la fase regular.

Noticias relacionadas

Además, los del Bages aún tienen oportunidad de evitar los octavos y pasar directamente a cuartos de final si quedan entre los dos primeros del grupo. Ahora mismo, están a un solo triunfo de diferencia del segundo, el Bahcesehir turco. Ocampo tendrá a toda la plantilla a su disposición. En el bando del Cluj, destaca el nombre del veterano Jeff Taylor, que estuvo varias temporadas en el Real Madrid, a las órdenes de Pablo Laso.