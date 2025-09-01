El duelo ante Italia marcará las opciones de España en este Eurobasket

La selección española ha recuperado la confianza y la alegría con los triunfos ante Bosnia y Chipre, aunque todo lo logrado en esos dos encuentros, deben refrendarlo en su cuarto partido del torneo donde les espera la rocosa Italia (20.30h.).

Todo un hueso duro de roer porque el conjunto transalpino se presenta como la alternativa a liderar el Grupo C con Grecia que será, precisamente, el último rival del grupo, este jueves y cuando conoceremos la clasificación final y el primer rival de octavos para España.

El primer objetivo es lograr un triunfo ante una Italia que acumula el mismo record que España (2-1) aunque ellos ya se enfrentaron al cuadro griego, sumando la única derrota del torneo. Dependiendo del resultado que se dé en el encuentro, España podrá empezar a hacer cábalas de su posible clasificación final mirando también de reojo el Grupo D con el que se cruzarán.

Brizuela ha sido uno de los jugadores que han dado un paso adelante en la mejora del equipo / FEB

Acertijo con el rival de octavos

Aunque tampoco está nada claro en busca de un posible rival en octavos por lo que ahora toca solo centrarse en el duelo ante los transalpinos y tratar de seguir con las buenas sensaciones. Scariolo tendrá enfrente a un equipo que llega de imponerse por 17 puntos a Bosnia (79-96) con exhibición del jugador de los Miami Heat, Simone Fontecchio, que le endosó 39 puntos a los bosnios.

Destacado también en este conjunto de Gianmarco Pozzecco el joven Saliou Niang, y con jugadores experimentados como Danilo Gallinari, Nicolo Melli o el nacionalizado, jugador del Valencia Basket, Darius Thompson.

Pradilla es uno de los jugadores que han ido a más durante el Eurobasket / FIBA

Un equipo bien armado, aunque ha dejado de estar tan lejos de España, que parecía inalcanzable tras el pobre partido inicial ante Georgia, pero que ha ido cambiando su juego para recuperar el acierto en el juego y las rápidas transiciones, que convierten en peligroso al equipo español.

Los veteranos deben volver a liderar

Si los ‘veteranos’ vuelven a tomar el protagonismo, con Aldama al frente, los hermanos Hernangómez, y un Brizuela crecido, es posible llevarse el encuentro y ganar posiciones en el grupo. Pero es hacer demasiadas cábalas.

El primer objetivo es seguir creciendo como grupo, ganar automatizaciones defensivas, y buenos porcentajes en el triple, y aprovechar los tiros libres, que acostumbra a ser un problemas y con los errores, se dejan muchos puntos por el camino.

Ocurra lo que ocurra en el duelo, España debe demostrar que puede convertirse, de nuevo, en la sorpresa del torneo, y el rival que quizá ningún equipo quiera ver en el primer cruce en Riga.