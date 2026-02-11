Baloncesto
El duelo entre el Barça y el París Basketball se jugará este jueves en el Palau en el horario previsto
A pesar del aviso del Govern de la suspensión de actividades este jueves, la alerta finaliza a las 20.00 horas, y el duelo se jugará con normalidad a partir de las 20.30 horas
El encuentro de la 28ª jornada de la Euroliga entre el Barça y el París Basketball se jugará a la hora prevista, este jueves, a partir de las 20.30 horas, por lo que no le afectará el aviso lanzado por el Govern de la Generalitat para la suspensión de actividades deportivas a lo largo de la jornada.
El conjunto azulgrana, ante el aviso de precaución lanzado a la ciudadanía, consultó con la Euroliga por si existía alguna duda de las celebración del duelo, y recibió la ¡luz verde' para celebrarlo con total normalidad.
La Euroliga sólo contempla la suspensión de un partido si un órgano oficial declara la necesidad de hacerlo y si pone en cuestión la integridad de los aficionados y asistentes.
Afectación hasta las 20.00 horas
En este caso, las afectaciones que ha dado a conocer este miércoles el Govern, ha marcado horario restringido de actividades hasta las 20.00 horas, por lo que no se ha considerado alterar el horario del encuentro, previsto para las 20.30 horas.
En esta circunstancia el partido en el Palau se jugará en el horario previsto, y como dijo el propio Xavi Pascual, espera que los aficionados se desplacen al recinto blaugrana para animar al equipo que se presenta a la cita ante el conjunto parisino sin dos jugadores importantes como Kevin Punter y Tomas Satoransky, además de la baja de larga duración de Juan Núñez.
