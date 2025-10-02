Duelo africano en la zona: el pívot del CB Gran Canaria, Kur Kuath, ante el muro del Real Madrid

Una bienvenida bastante exigente, pero como en casa. El Dreamland Gran Canaria arranca su camino en la Liga Endesa este domingo ante el Real Madrid (11.30 horas) y, al mismo tiempo, será el debut de algunas de las piezas que llegaron a la Isla este verano y que todavía no saben lo que es competir en la mejor liga doméstica de Europa. Uno de esos novatos en el torneo nacional es el interior Kur Kuath, quien a pesar de haber jugado ya en Lleida y Ourense llevará a cabo su bautismo ante los blancos, con el toque especial que supondrá verse las caras con dos de los pívots más importantes de África: Walter Tavares y Bruno Fernando.

Por un lado, el caboverdiano es toda una institución en el basket europeo; Edy se ha convertido por méritos propios durante muchos años en uno de los jugadores más dominantes del viejo continente, una cuestión a través del cual ha cimentado una carrera de altísimo nivel desde que llegó al Madrid en 2017. En este tiempo, no solo ha sumado trofeos siendo clave en los esquemas de sus técnicos, sino que también ha conseguido títulos de índole individual como el MVP de la Final Four de la Euroliga en 2023 o de la final de la ACB en 2022. El interior que desembarcó en Gran Canaria sin saber absolutamente nada sobre baloncesto es ahora un auténtico tótem continental.

Bruno Fernando, en proceso de adaptación

El otro de los hombres grandes de este conjunto madridista es un Bruno Fernando que, todavía, no ha podido adaptarse al contexto del basket europeo. El angoleño se formó deportivamente en Estados Unidos, tanto en el instituto como en la universidad, dando el salto a la NBA en 2019. Tras no encontrar un hueco definitivo allí, en enero de este año aceptó la propuesta del Madrid para reiniciar su camino. Y aunque le está costando tiene un enorme potencial para triunfar y solo el tiempo dirá si lo logra.

«Es genial tener esa batalla africana en la pintura. Tavares y Fernando son dos grandes rivales; significa mucho medirme a dos jugadores de mi continente que son tan reconocidos», declaró ayer Kur Kuath en un acto celebrado en el Colegio Claret.

La realidad es que el sursudanés aterrizó en el Granca con la idea de que tomase un rol relevante a nivel defensivo y para ser vertical al aro, algo de lo que se pueden beneficiar los jugadores con los que actúe en los dos contra dos. Por ello, su duelo contra los cincos merengues será un buen test, no definitivo, pero sí para ver en qué punto está en este primer kilómetro de curso.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas