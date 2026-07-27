Dudas con el contrato de Hezonja en la NBA

Solo hay una cosa clara: Mario Hezonja no jugará en el Real Madrid la próxima temporada. El croata depositará la cláusula de salida a la NBA después de llegar a un acuerdo para formar parte de los Cleveland Cavaliers. Un contrato de 2,5 millones y un solo año de duración que pone muy en entredicho cuál es el verdadero movimiento que está realizando el jugador balcánico.

El croata iba a ganar una cantidad mucho mayor en el equipo blanco: unos 4,7 millones de euros. Es por eso que al conocerse los detalles de la operación, queda muy abierta la posibilidad de que Mario esté utilizando una franquicia de la NBA como club 'puente' para realmente regresar a Europa y jugar con otro equipo que no es el de la capital blanca.

Durante el verano, se ha ido conociendo que una de las intenciones de Hezonja es la de jugar en el Dubai Basketball. También existía el deseo de volver a la NBA, pero las cifras económicas son notoriamente más bajas para un jugador de gran calidad en cualquier liga. Seguramente, la oferta de los Emiratos lo situaría como uno de los jugadores mejor pagados de Europa. Y eso siempre es tentador.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - David Grau

La NBA se puso seria al conocer el posible 'truco' que iba a utilizar Hezonja para salir del Real Madrid a otro club europeo con contrato en vigor. Al existir únicamente una vía de salida, concretamente a los Estados Unidos, el croata se está acogiendo a esta cláusula, aunque su futuro no está ni mucho menos cerrado, por mucho que sea un secreto a voces que ha firmado con los Cavs.

"No voy a volver a la NBA. No recibí el respeto que me merecía. Además, en mi opinión, la NBA es más un espectáculo que un juego en sí", reconocía el croata en el año 2022. Si a esta afirmación se le suma que ganaría el salario mínimo para un veterano y que no llegaría como una estrella, sino como un jugador más de banquillo, la posibilidad de volver a Europa es muy real.

Mario Hezonja, en la NBA / EFE

Por si fuera poco, el croata deberá depositar una cantidad cercana a un millón de euros (850.000) para liberarse y acogerse a la cláusula de salida a la NBA. Un montón que debe poner el jugador, aunque luego el equipo al que vaya se lo pague en su contrato. Si finalmente su destino final es Cleveland, su salario sería todavía inferior restando esta suma de dinero.

¿A Dubái con Xavi Pascual?

En caso de volver a Europa y acabar en Dubái, se uniría a una gran cantidad de jugadores que ponen rumbo hacia el mismo proyecto, incluido el último entrenador del Barça de basket: Xavi Pascual. El técnico de Gavà contará con una plantilla candidata a todo en la próxima Euroliga, con nombres de la talla de Mamadi Diakité o Toko Shengelia, entre otros.

Parece raro que Hezonja, a sus 31 años, en uno de los mejores momentos de su carrera, vaya a jugar en la NBA por la mitad de dinero y con un rol totalmente residual. Además, en la liga de la cual 'rajó' hace pocos años. Todo hace indicar que el croata intentará aprovecharse de una situación que la propia liga estadounidense quiere evitar.