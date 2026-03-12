Dubai sobrevive a la resiliencia del Kosner Baskonia

Dubai Basketball sobrevivió a la resiliencia de Kosner Baskonia, que estuvo cerca de recortar 20 puntos en los últimos cuatro minutos, pero no pudo sorprender al talentoso equipo dubaití que se estrenó con victoria por 100-94 en Sarajevo, su nueva casa.

DUB-BAS Euroliga DUB 100 94 BAS Alineaciones Dubai Basketball, 100 (29+30+24+17): Wright IV (11), Musa (19), Anderson (2), Petrusev (11) y Kabengele (17) –cinco inicial-, Avramovic (7), Kamenjas (-), Abass (-), Bacon (23), Caboclo (4), Prepelic (6) y Kondic (-). Kosner Baskonia, 94 (21+24+22+27): Forrest (5), Howard (9), Radzevicius (4), Omoruyi (18) y Diakité (27) -cinco inicial-, Spagnolo (4), Simmons (14), Frisch (2), Villar (-), Hrabar (2) y Nowell (9).

Los árabes lograron el quinto triunfo consecutivo en Euroliga y los azulgranas, en cambio, cosecharon su séptima derrota en la competición europea, en un duelo al que llegaron con la plantilla muy justa y con pocos efectivos. Dwyane Bacon y Dzanan Musa fueron los mejores de los locales, mientras que Mamadi Diakité demostró que ya ha encontrado su sitio en el Baskonia con 27 puntos y 12 rebotes.

El duelo comenzó muy a favor de Dubai Basketball, 15-4, que fue muy vertical al aro, ante un Baskonia con menos energía tanto en defensa como en ataque, donde erró varios tiros cómodos debajo del aro para seguir el ritmo anotador. Tres triples baskonistas acortaron distancias en un duelo que fue muy rápido y donde la rotación visitante se vio mermada con la baja de última hora de Tim Luwawu-Cabarrot.

Quinteto pequeño

Paolo Galbiati se vio obligado a jugar con un quinteto pequeño que aguantó el tipo ante un Dubai más físico que buscó la pintura con ahínco a través de Kabengele, líder en el 29-21 del primer asalto. La rotación local no frenaba su actividad ofensiva. Dos triples del veterano Klemen Prepelic daban aire a Dubai, que aprovechó su superioridad en el rebote en ataque y los errores en el lanzamiento exterior del Baskonia.

Baskonia intentó recuperar la diferencia del Dubai aunque no llegó a tiempo / BASKONIA

Dwayne Bacon lideró, desde el uno contra uno, otro arreón dubaití que amplió el marcador hasta el 40-27.Los azulgrana no tuvieron suficiente a base de chispazos y no pudieron cerrar las vías de agua en el rebote, que fue clave en un segundo asalto en el que los baskonistas comenzaron a cargarse de faltas.

La diferencia fue creciendo con el paso de los minutos, pero el Baskonia entró vivo en la segunda mitad gracias a un triple de Markquis Nowell que mandó a los equipos a vestuarios, 59-45.

Buena reacción del Baskonia

El descanso sentó bien al Baskonia que entró mejor en el tercer acto y pudo bajar la diferencia a menos de diez puntos gracias a una defensa más seria. Entre Dzanan Musa y Aleksa Avramovic provocaron la reacción de Dubai, que evitó sustos ante el orden que pretendía el equipo de Galbiati.

Las intenciones baskonistas se deshicieron ante el talento de Bacon y Galbiati fue perdiendo piezas por el camino, como Trent Forrest, desquiciado con los árbitros cuando se sucedieron los encontronazos antes de entrar en el último acto, 83-67. Eugene Omoruyi y Mamadi Diakité intentaron sostener a un Baskonia cogido por hilvanes, que sacó el carácter y no se dejó llevar.

Los vitorianos tuvieron varias opciones para ponerle picante al partido, pero echaron en falta que otros jugadores se sumaran a la causa y la distancia se volvió a estirar hasta los 20 puntos. Los dubaitís se complicaron el partido y, en solo un minuto, recibieron un parcial de 0-10, que permitió llegar con opciones hasta el final a una Baskonia que no dejó de creer.

Metieron el miedo en el cuerpo a los de Golemac, que no fueron capaces de cerrar el partido hasta el 100-94 final.