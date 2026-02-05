En Directo
Baloncesto
Dubai Basketball - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 27ª jornada de la Euroliga entre Dubai Basketball y Real Madrid
Xavi Turu
Dubai Basketball y Real Madrid se enfrentan en el Coca Cola Arena en la 27ª jornada de la Euroliga.
¡Descanso! (37-44)
Acaba este segundo cuarto con un triple de Campazzo y una falta en el lanzamiento de tres. El argentino no falla el adicional y suma 4 puntos para los suyos. Los de Scariolo se marchan al descanso con una mínima ventaja en el marcador de +7 arriba en el luminoso del Coca-Cola Arena.
2º cuarto | 1' | 37-40
Tiro de Bacon para Dubai que sigue sumando y acerándose en el marcador.
2º cuarto | 2' | 35-40
Falta personal de Kabengele y a partir de ahora todas las faltas serán de tiro. Tavares no falla y suma dos más el de Cabo Verde.
2º cuarto | 2' | 35-38
2+1 para Dubai. Bacon penetra, fuerza la personal de Hezonja y anota el adicional.
2º cuarto | 3' | 32-35
¡¡Otro triple de Hezonja!! El croata encarrilas dos triples desde muy lejos y pone por delante a los suyos. Para el partido Jurica Golemac.
2º cuarto | 3' | 32-32
¡¡Triiiiiple de Super Mario!!
2º cuarto | 4' | 32-29
Triple de Alkesa y tiro adicional por una falta sobre el jugador de Dubai. Aleksa falla el tiro libre y la jugada es de tres puntos para los locales.
2º cuarto | 4' | 29-27
Petrusev pone por delante a los suyos con una canasta a la media vuelta. Mejor los de Dubai en este segundo cuarto.
2º cuarto | 5' | 27-27
¡¡Triple de Dubai para empatar a 27!!
2º cuarto | 5' | 24-27
¡Contragolpe de los blancos que finaliza Garuba con un canastón!
