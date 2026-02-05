Dubai Basketball - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

¡Descanso! (37-44)

Acaba este segundo cuarto con un triple de Campazzo y una falta en el lanzamiento de tres. El argentino no falla el adicional y suma 4 puntos para los suyos. Los de Scariolo se marchan al descanso con una mínima ventaja en el marcador de +7 arriba en el luminoso del Coca-Cola Arena.