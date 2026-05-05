El Dubai Basketball sigue de cerca a Xavi Pascual

Tras su primer año en Euroliga, Dubai Basketball mira hacia delante. En Oriente Medio buscan dar un salto de calidad este verano, mediante un proyecto ambicioso respaldado con fichajes y un nuevo entrenador. El primer traspaso ya se ha dado y es el de Jaron Bolossomgame, una de las estrellas del Mónaco que acababa contrato esta temporada. Según parece, también miran por Barcelona.

Los resultados en Euroliga no han sido malos, pero el objetivo primordial era alcanzar, al menos, las eliminatorias de play-in. Se quedaron en la orilla, en la undécima posición y a dos victorias de Estrella Roja y Barça. Es evidente que han contado con el hándicap de los viajes durante toda la temporada, pero será algo a lo que deban atenerse siempre.

Sekulic, actual entrenador de Dubai y también el seleccionador de Eslovenia / EFE

La apuesta económica en los Emiratos era fuerte, con un presupuesto salarial neto de unos 18 millones de euros, situándose entre los cinco mejores de Europa. Nombres como Dwayne Bacon, Dzanan Musa, Mfiondu Kabengele y Mckinley Wright han sido las caras visibles del proyecto, pero es ahora cuando quiere darse un paso más adelante. Se ha puesto fin al período de adaptación.

Para el próximo curso, Dubai contará con un nuevo entrenador. En el mes de abril se incorporó el seleccionador esloveno Aleksander Sekulic con un contrato hasta final de temporada. Ahora, la institución ya se mueve para fichar a un entrenador élite y suenan dos nombres para ocupar el banquillo del CocaCola Arena: Vassilis Spanoulis y Xavi Pascual.

Blossomgame, el primer fichaje para el próximo curso / EFE

Según la información del periodista Matteo Andreani, desde Dubái ya se ha enviado una oferta a Spanoulis, aunque tendrá un serio competidor como Anadolu Efes. Los turcos también están interesados en el entrenador griego, que dimitió en el mes de marzo en Mónaco tras los problemas económicos y deportivos el club. En la pasada edición, consiguió meter al equipo en la Final Four.

Y aparece... Xavi Pascual

En caso de perder la puja contra los otomanos, que no confían en Pablo Laso, tienen como segunda opción a Xavi Pascual. Sin embargo, aunque esté en la lista, son conscientes de que no sería una operación fácil, ya que el de Gavà tiene contrato con el equipo blaugrana hasta el año 2028. Aunque durante la temporada había mostrado signos de cansancio, todo hace indicar que Pascual seguirá al timón.

Del mismo modo que Dubai está trabajando para formar un equipo ganador, el Barça de basket también tiene en mente dar un giro de 180 grados en la sección. Mike James, Moses Wright y Josh Nebo son los nombres mejor posicionados para unirse a la plantilla durante el próximo curso. La planificación ha gustado a Xavi Pascual y confía en lograr mejores resultados en 2027.