Dubai Basketball renueva a su pívot lesionado de gravedad

El Dubái Basketball anunció el lunes la extensión de contrato del pívot lesionado Mam Jaiteh hasta el final de la temporada 2027-28. Jaiteh (2,08 metros, 30 años) firmó un contrato de dos años cuando se incorporó al club durante el verano, antes de sufrir una lesión de tendón de Aquiles que podría costarle la temporada. Dubái decidió extender su contrato una temporada más como muestra de apoyo durante su rehabilitación.

"En nuestra planificación, Jaiteh era un jugador esencial y lo perdimos por esta temporada debido a la lesión de tendón de Aquiles. Esto es parte del deporte; puede suceder, pero algo que tenemos muy claro es que creemos en él", declaró el gerente general del Dubái, Dejan Kamenjasevic.

"Extender su contrato, a pesar de que ya tenía otro año garantizado, no es algo habitual en el baloncesto profesional, pero refleja nuestra visión y la forma en que queremos construir este club. Esto significa que puede mantener la calma y la paciencia durante su rehabilitación, sabiendo que el equipo de Baloncesto de Dubái ha estado con él desde el primer día y que es uno de nosotros", dijo.

Jaiteh brilló con Francia para lesionarse en la pretemporada con el Dubai Basketball / TOMS KALNINS / EFE

Procedente del AS Mónaco

Jaiteh llegó a Dubái con cuatro años de experiencia en la Euroliga. La temporada pasada, promedió 7,5 puntos y 4,0 rebotes en la Euroliga, ayudando al AS Monaco a hacer historia al alcanzar la final. Jaiteh brilló en el segundo partido de los playoffs, cuando, en una victoria contra el FC Barcelona, igualó su mejor marca personal con 20 puntos, con 9 de 9 en tiros de dos, lo que le valió el premio al Jugador Más Valioso de la Jornada.

Mam Jaiteh fue uno de los destacados en la eliminatoria de cuartos de final ante el Barça / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Antes de sus dos años en el Mónaco, Jaiteh pasó dos temporadas en el Virtus Bolonia. En su primera campaña allí, Jaiteh llevó al club a la corona de la EuroCup 2021-22 y fue nombrado Jugador Más Valioso de la EuroCup, asegurando además un puesto en la Euroliga para la temporada 2022-23. Jaiteh debutó en la Euroliga en la temporada 2013-14 a los 18 años con el Nanterre 92.

Jaiteh también formó parte de la selección francesa, con la que ganó la medalla de bronce en el EuroBasket 2015. También ayudó al Nanterre a ganar la Copa de Francia en 2014 y la EuroChallenge en 2015, y al Mónaco a ganar la Liga Francesa en 2024.

.