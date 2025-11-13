Dubai Basketball pesca en la NBA

Matt Ryan se incorporará a la disciplina del Dubai Basketball hasta final de la presente temporada. Se trata de un alero de 27 años y 198 centímetros de altura.

Llega procedente de los New York Knicks, con quien disputó la pasada temporada 19 partidos, promediando 1,5 puntos. También participó en dos encuentros de la G League con los Westchester Knicks, con unos guarismos de 15,5 puntos y 4,5 rebotes.

Su primera experiencia en la Euroliga

Matt Ryan ha estado cuatro temporadas en la NBA, en las que ha pasado por hasta cinco franquicias diferentes. Durante este periplo por la mejor liga del mundo, el estadounidense ha disputado un total de 82 partidos en su paso por Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans y New York Knicks.

Sin embargo, nunca ha jugado en Europa. El jugador se mostró muy ilusionado: "El Dubai Basketball está creando algo especial. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de unirme al club en mi primera experiencia en la Euroliga. Estoy aquí para competir y ayudar a mis compañeros mientras luchamos por ganar al más alto nivel y enorgullecer a nuestra afición", declaró tras anunciarse su fichaje.