Dubai Basketball hace historia a la espera de Xavi Pascual

Dubai Basketball alcanzó la final de la Liga Adriática por primera vez en la historia del club tras derrotar al Buducnost Podgorica por 103-77 en el Gradska Arena Husejin Smajlovic de Zenica, Bosnia y Herzegovina, en el decisivo tercer partido de la serie al mejor de tres, disputado este jueves.

Una victoria especial bajo las órdenes del técnico esloveno Aleksander Sekulic que ha cogido al equipo de manera provisional a la espera de que se cierre a final de temporada la incorporación de Xavi Pascual, con el que cuentan para llevar al equipo del emirato a luchar por la Euroliga con un presupuesto prácticamente ilimitado.

Dubai ganó la serie por 2-1 y se enfrentará al Partizan Mozzart Bet Belgrado en la final donde el ex técnico azulgrana, Joan Peñarroya ha logrado rehacer el camino del equipo serbio después del dramático momento de la salida de Zeljko Obradovic.

Musa, líder de Dubai

El ex madridista Dzanan Musa lideró a su equipo con 18 puntos, Bruno Caboclo y Mfiondu Kabengele anotaron 13 cada uno, Kenan Kamenjas y Dwayne Bacon sumaron 12 cada uno, y Justin Anderson aportó 10. Yogi Ferrell lideró a Buducnost con 17 puntos, Jerry Boutsiele sumó 15, Fletcher Magee 11 y Jeremy Morgan 10.

Dubai nunca fue por detrás en el marcador, con Kamenjas y Bacon contribuyendo a construir una ventaja de 25-18 al final del primer cuarto. Bacon y Caboclo anotaron triples para ampliar la diferencia a 31-18, antes de que Musa encestara dos triples consecutivos para poner el marcador en 44-20.

El Partizan de Joan Peñarroya será el rival de Dubai Baskatball en la final de la ABA League / EUROLEAGUE

Ferrell acercó al Buducnost a 54-39 al descanso, pero Dubai detuvo la remontada, ampliando su ventaja a 78-58 al final del tercer cuarto y manteniendo una cómoda ventaja durante el resto del partido. Dubai finalizó con 30 asistencias, 14 robos y superó a Buducnost en rebotes por 38-27.

Partizan, que superó en semifinales a su gran rival de la ciudad, el Estrella Roja, será anfitrión del primer partido de la final el martes 2 de junio, con el conjunto de Dubai que quiere hacer un poco más de historia y lograr su primer título en la ABA League con la mira puesta en la próxima Euroliga dónde quieren ser el equipo sensación bajo el liderazgo de Xavi Pascual.