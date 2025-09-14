Duarte: "Yo soy uno más en este grupo, un aprendiz"

Chris Duarte es uno de los nombres propios de la pretemporada cajista. El alero dominicano es el gran refuerzo llegado a Málaga en este mercado estival. Tras superar sus problemas físicos en la espalda, el exNBA ya es uno más en la rotación de Ibon Navarro. En Córdoba, en la final de la Copa de Andalucía, jugó 21:19 minutos, el que más del equipo, aportando 9 puntos, capturando dos rebotes y repartiendo una asistencia.

Adaptación

Con la maleta ya preparada para viajar a Singapur, Duarte explica cuáles son sus primeras sensaciones como jugador cajista; "De verdad, estoy haciendo lo que amo, acoplándome poco a poco, conociendo a mis compañeros, al equipo técnico y disfrutando de baloncesto. Me encuentro bien. Cada día estamos mejorando, estamos conociéndonos unos a otros. Tenemos cuatro jugadores nuevos con los que tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos que conocernos uno al otro, así que vamos bien. En defensa, hay cosas que tengo que aprender. Hay cosas que no las sé todavía. Creo que lo que llevo son cinco o seis prácticas con el equipo. Nada, es un proceso y tengo que ser paciente y aprender las cosas lo más rápido posible", explicó.

Primeras sensaciones en Málaga

Llegar a un nuevo vestuario y encontrar nuevos compañeros siempre requiere un tiempo de adaptación. Duarte ve que en Málaga todo está siendo fácil: "Tenemos un buen vestuario. Como te he dicho, yo he llegado aquí, yo soy el que me tengo que acoplar hacia ellos. Ellos han venido teniendo éxito por tres años, los últimos tres años, y me toca acoplarme a eso. Los muchachos han sido buenos conmigo, sinceros. Me tratan de ayudar, dentro y fuera de la cancha. Y sí, siempre han mostrado ese respeto hacia mí".

Uno más

El jugador de Dominicana no se considera un líder. "Yo soy uno más en el grupo. Pues sí, trato de traerles el conocimiento que he adquirido en la NBA y en los lugares que he jugado. Pero ahí tenemos buenos líderes, como Alberto, Kendrick Perry, Killian... Tenemos jugadores que tienen mucha experiencia aquí en la Liga ACB, tanto Europa como la Liga de Europa. Así que nada, es simplemente yo lo que tengo que ir ahí, salir ahí, ayudar a mis compañeros con el conocimiento que he adquirido", afirmó, al mismo tiempo que reconoció que su compatriota Tyson Pérez le ha ayudado en ese proceso. "Tyson ha sido una gran ayuda. Sabes que siempre que te encuentras una persona que conoce tu cultura, las cosas se hacen más fáciles. Tenemos muchas cosas de qué hablar, los códigos los entendemos uno al otro. Así que sí, eso va muy bien", aseveró. "Ahora mismo todo se está moviendo rápido para mí. Yo lo que me toca es sentarme y ver todo. Aprender de Ibon, aprender del equipo técnico, de los compañeros, de la Liga, de las competencias que tenemos enfrente".

Baloncesto español

Preguntado sobre lo que más le ha sorprendido del cambio de la NBA o de Puerto Rico a España, Duarte apuntó: "Bueno, de la Liga ACB solamente había escuchado cosas buenas. Pero, a ver, allá estaba muy ocupado. Nunca tuve la oportunidad de sentarme y ver los partidos de aquí. Así que, nada, yo soy un aprendiz ahora mismo, soy un estudiante, tengo muchas cosas que aprender. El baloncesto español tiene un nivel muy bueno, por eso he decidido venir aquí. Un nivel muy bueno físico, muy táctico. Obviamente en los equipos que he jugado anteriormente, en la NBA y en Puerto Rico, el juego es un poquito más de un pase, dos pases, después se vuelve un bloqueo y continuación. Vamos a jugar aquí más táctico. Hay que hacer la jugada bien y sacar un buen tiro", explicó.

Cariño de la afición

El cariño de la gente hacia el dominicano ha quedado claro en Málaga desde el primer día. Y Duarte es consciente de ello. "Sí, sí, la verdad que eso me ha sorprendido mucho. El hecho de yo llegar aquí y tener esa afición así, mostrándome cariño, respeto hacia mí y a mi familia. De verdad que eso es algo que aprecio bastante. Mi familia y yo estamos contentos. Los niños se están acoplando muy bien en la escuela. Gracias, de verdad también por los buenos deseos para mi esposa. Hemos visto, no solamente aquí, pero en todo, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos... Aquí también en Málaga, donde quiera que voy. La gente solamente me envía buena vibra a mí y a mi familia, y de verdad que eso se aprecia bastante. De la manera en que yo agradezco eso es dedicándole tiempo a los niños, como lo hago día a día. con fotos, firmas...".

Copa Intercontinental

El equipo viaja este domingo a Singapur. Allí buscarán Duarte y el Unicaja el primer título de la temporada: "Estoy listo para la experiencia, ir allá y hacer lo que debemos de hacer", finalizó.