Dreamland Gran Canaria - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid

Los locales reciben al Real Madrid en una dinámica algo irregular. El equipo es decimocuarto, con un récord de 7 victorias y 13 derrotas. En su último partido, el Gran Canaria perdió en casa frente al Bilbao. Es un equipo que está yendo a más a pesar de los malos números como local, donde el equipo tiene un récord negativo con 3 victorias y 7 derrotas.

Por su parte, el Real Madrid llega como líder, con 5 victorias en sus últimos 5 partidos y los de Sergio Scariolo vienen con la intención de conseguir la victoria y así seguir en lo más alto de la tabla