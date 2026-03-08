En Directo
Baloncesto
Dreamland Gran Canaria - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 21ª jornada de la Liga Endesa entre Dreamland Gran Canaria y Real Madrid
Sergi Bescós I Lázaro
Dreamland Gran Canaria y Real Madrid se enfrentan en el Gran Canaria Arena en la 21ª jornada de la Liga Endesa.
Los blancos buscan ser más líderes
Los blancos, que vienen de ganar al Bolonia en Euroliga, visitan Gran Canaria con la intención de conseguir la victoria y así sumar su séptima victoria consecutiva en Liga Endesa.
El Gran Canaria debe hacerse fuerte en casa
¡Dreamland Gran Canaria ya está sobre la pista!
Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid
Los locales reciben al Real Madrid en una dinámica algo irregular. El equipo es decimocuarto, con un récord de 7 victorias y 13 derrotas. En su último partido, el Gran Canaria perdió en casa frente al Bilbao. Es un equipo que está yendo a más a pesar de los malos números como local, donde el equipo tiene un récord negativo con 3 victorias y 7 derrotas.
Por su parte, el Real Madrid llega como líder, con 5 victorias en sus últimos 5 partidos y los de Sergio Scariolo vienen con la intención de conseguir la victoria y así seguir en lo más alto de la tabla
¡Muuuuuy buenas tardes desde el Gran Canaria Arena!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Dreamland Gran Canaria y Real Madrid correspondiente a la jornanda número 21 de la Liga Endesa.
