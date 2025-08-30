Dreamland Gran Canaria disfruta de la naturaleza en Teror antes del inicio de sus amistosos

El Dreamland Gran Canaria cambió el parquet por los senderos de Teror para cerrar su segunda semana de pretemporada. La plantilla, junto a su cuerpo técnico, realizó una caminata de unos seis kilómetros que partió y finalizó en la Plaza de Nuestra Señora del Pino, en pleno corazón de la villa mariana. La actividad, además de fomentar el trabajo en grupo, sirvió para estrechar lazos con los aficionados y con el propio municipio en la antesala de las Fiestas del Pino, que cada año atraen a miles de visitantes a la localidad norteña.

Un recorrido entre tradición y deporte

La expedición amarilla llegó en guagua desde el Gran Canaria Arena a primera hora de la mañana. Allí fueron recibidos por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, que les dio la bienvenida destacando la importancia de disfrutar del entorno natural y deseando al equipo una temporada llena de éxitos.

El itinerario incluyó paradas en lugares emblemáticos como la Fuente Agria, donde los jugadores aprovecharon para hidratarse antes de afrontar los tramos más exigentes. Posteriormente, recorrieron el Barranco del Álamo, la Cuesta Falcón y el Peñón Chiquito, zonas incluidas en el prestigioso evento deportivo Aguas de Teror Trail, que en julio celebró su 15ª edición.

Durante el trayecto, el club contó con el apoyo del Ayuntamiento y del patrocinador Aguas de Teror, que habilitaron puntos de avituallamiento con agua, fruta y frutos secos. Una forma de unir tradición, deporte y salud en un mismo plan de pretemporada.

Preparación física y cohesión del grupo

La caminata, enmarcada en un ambiente festivo y natural, tuvo un doble objetivo: fortalecer la condición física de los jugadores y reforzar la química del vestuario fuera de la cancha. El técnico Jaka Lakovic sigue ajustando piezas y utilizando este tipo de dinámicas para mejorar la cohesión de un grupo que afrontará sus primeros partidos de preparación la próxima semana en Cerdeña, Italia.

Esta iniciativa, además, encaja en la tendencia de muchos clubes europeos que buscan integrar sesiones al aire libre como complemento a los entrenamientos en pista. Estudios publicados en portales especializados en psicología del deporte, como Frontiers in Psychology, resaltan que las actividades en entornos naturales ayudan a reducir el estrés, mejorar la motivación y aumentar la resiliencia colectiva en equipos de alto rendimiento.

Con la temporada oficial a la vuelta de la esquina, el Dreamland Gran Canaria combina exigencia y cercanía, mostrando que el éxito deportivo también se construye fuera del parqué, caminando juntos por los senderos de la isla.