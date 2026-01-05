Drama para Peñarroya antes de la visita al Palau: Tyrique Jones se marcha a Olympiacos

Ya es oficial. Tyrique Jones abandona el Partizan de Belgrado para marcharse a otro equipo de la Euroliga: el Olympiacos. El estadounidense, un jugador de gran calidad y que era pretendido por varios grandes de Europa, estaba en la rampa de salida desde hacía varios días. La afición serbia lo acusaba de ser uno de los culpables de la marcha de Zeljko Obradovic.

El desorden, el descontento y el enfrentamiento han estado a la orden del día en Belgrado durante las últimas semanas. Incluso a Obradovic le pareció una situación insostenible, y es por eso que decidió largarse de allí cuanto antes. Tanto Tyrique Jones como Jabari Parker han sido pitados, prácticamente de manera unánime, en su propio pabellón al saltar a pista.

Olympiacos ha sido el equipo que ha aprovechado el mal momento en Serbia para hacerse con un gran jugador. Un interior veterano a sus 28 años, con más de 80 partidos en la máxima competición continental y unos buenos números. Esta misma temporada, que no ha sido nada fácil, el estadounidense ha promediado 10,6 puntos, 6,1 rebotes y 2,1 asistencias por encuentro.

Aunque la marcha de Tyrique era una necesidad, Joan Peñarroya se queda sin su jugador diferencial en el juego interior del equipo. Para cubrir esta baja, el Partizan ha hecho oficial la llegada de Tonye Jekiri, experimentado pívot nigeriano procedente del CSKA de Moscú. El nuevo fichaje de Partizan también estuvo en las filas del Fenerbahçe hace tres temporadas y en Baskonia en el curso 20/21.

Joan Peñarroya, en el duelo ante Valencia Basket / EFE

Muchos cambios para un Peñarroya que debe revertir una situación muy complicada. En Euroliga, los serbios son uno de los peores equipos de la competición y esta semana visitarán Mónaco y Barcelona. Precisamente contra dos de los equipos que más en forma están del continente. El partido en el Palau será especial para el técnico catalán, que hace apenas dos meses todavía dirigía al Barça.

Otros fichajes en la Euroliga

"No es posible estar feliz cuando pierdes el partido, pero creo que mejoramos nuestro trabajo. Quiero jugar más juntos en los dos lados de la pista, compartir mejor y saber a qué queremos jugar, sobre todo cuando no corremos. Y también tenemos que correr mejor y en defensa ser más consistentes y sólidos", comentaba Peñarroya tras perder el último partido en la pista de Valencia Basket.

Olympiacos y Partizan no son los únicos equipos que se están moviendo en este inicio de año. Fenerbahçe también ha incorporado a dos nuevos jugadores en los últimos días: Chris Silva y la leyenda Nando de Colo. Lo mismo en Alemania, donde el Bayern de Múnich ha hecho oficial la salida de Spencer Dinwiddie por motivos personales. En cambio, los equipos españoles no mueven ficha.