Drama para el Madrid de Scariolo: ¡Len y Tavares se pierden la Final Four de la Euroliga!

Drama absoluto en el Real Madrid de baloncesto. Después de una temporada con bastante buena suerte en cuanto a lesiones, el conjunto de Sergio Scariolo vive una situación crítica con el estado físico de sus pívots.

En el primer partido del play-off de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, Edy Tavares se lesionó en su rodilla izquierda y se lesionó el ligamente interno. El pívot caboverdiano iba a ser revaluado en dos semanas, pero dada la proximidad de la cita con la Final Four de la Euroliga, el '22' del Real Madrid no podrá estar en Atenas la próxima semana.

Tavares, K.O. para lo que queda de temporada

Si la lesión de Tavares ya era una pésima noticia para el juego interior de Scariolo, los peores presagios se han confirmado en estas últimas horas con otro de los pívots del equipo.

Edy Tavares, en un partido de Euroliga / EFE

Se trata de Alex Len, que en la pasada jornada de Liga Endesa en la que el Real Madrid perdió por 97-101 ante el Río Breogán, sufrió unas molestias en su pie izquierdo. Tras las pruebas médicas, el club madridista ha emitido un comunicado médico confirmando las malas noticias.

Alex Len, otra baja muy sensible para Scariolo

El jugador tiene una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo, un contratiempo que, a 10 días para disputar las semifinales de la Final Four, le dejan fuera de combate. 'As' habla de que el interior ucraniano podría llegar al play-off de la Liga Endesa aunque no garantiza su presencia. La prensa madrileña sí que da por hecho que Tavares ya no reaparecerá en la presente campaña.

Las bajas de Tavares y Len son dramáticas para un Madrid que se queda con Usman Garuba como único '5' del equipo, más allá de 'apaños' que puedan ofrecer perfiles como los de Trey Lyles, Chuma Okeke o Izan Almansa actuando en dicha posición.

Usman Garuba hizo de Tavares en Botevgrad / EUROPA PRESS

Pendientes del rival en 'semis' de la F4

El Real Madrid conocerá esta noche a su rival en las semifinales de la final a cuatro. Saldrá del vencedor del Valencia Basket - Panathinaikos que se disputa a partir de las 21h (CEST) en el Roig Arena.

Mientras tanto, el conjunto blanco se maldice con la mala fortuna con estas nuevas lesiones que han aparecido en el momento más delicado de la temporada, con la Euroliga y la Liga Endesa en juego.