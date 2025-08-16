Drama en el juego interior de Francia

Francia, uno de los equipos favoritos en el próximo Eurobasket, sufrió este sábado un revés importante al conocerse que su referencia en el juego interior del torneo europeo, el jugador de Anadolu Efes, Vincent Poirier, no podrá jugar ni esta noche ni tampoco podrá estar con su país en el Eurobasket.

El diario l’Equipe adelantaba la noticia que el ex pívot madridista se perderá el torneo europeo de selecciones debido a un problema en la rodilla derecha que parece más serio de lo que en principio se pensaba, unos problemas que le aparecieron tras el duelo disputado en el Olímpic y donde Francia se impuso al conjunto de Sergio Scariolo (67-75).

Poirier entrenó el día antes y jugó el duelo en Badalona ante España con aparente normalidad, -jugó 13 minutos con solo un punto y cinco rebotes- aunque, al parecer, el pívot notó molestias en la rodilla que ya habían puesto en duda en su participación en el encuentro de esta noche en París.

Fathoux tendrá que buscar un sustituto para Poirier, que podría ser Yabusele, para jugar de 'cinco' / FEB

Sin el pívot referencia

Aunque una revisión de la rodilla, apuntaba el rotativo francés, hará que se pierda la cita del Eurobasket, un autentico drama para el seleccionador, Frederic Fauthoux, que contaba con el jugador del Anadolu para liderar el ‘cinco’ de la selección gala y ahora tendrá que mirar hacia otro lado.

Poirier aportaba liderazgo y experiencia en un torneo de este calibre, y más teniendo en cuenta que Francia no podía contar con jugadores como los NBA Victor Wembanyama y Rudy Gobert y el jugador del Panathinaikos y en proceso de recuperación de una grave lesión, Mathias Lessort.

La baja de Yabusele hace mucho daño a Francia de cara al Eurobasket 2025 / FEB

Las opciones de Fauthoux pasan ahora por ‘reciclar’ a la posición de ‘cinco’ a Gershon Yabusele, y también podría repescar a jugadores como Mouhammadou Jaithe (2,08) que ha fichado por el Dubai BC o el joven Alexander Sarr (2,13), elegido en el número dos del draft de 2024.