Drama del ex azulgrana Dame Sarr con Duke en el March Madness

Dame Sarr cierró su aventura en el March Madness con una derrota cruel, de esas que dejan huella. El ex azulgrana vio cómo Duke quedaba eliminado ante UConn por 73-72, en un partido que parecía controlado durante muchos minutos y que acabó escapándose con un desenlace imposible. La acción decisiva la firmó Braylon Mullins, autor del triple ganador sobre la bocina que mandó a los Blue Devils a casa y dejó al ex azulgrana sin Final Four.

Una buena carta de presentación

La temporada de Sarr en Duke, aun así, deja señales muy positivas. En su primer curso en la NCAA, el alero italiano se ganó un espacio en la rotación de Jon Scheyer y terminó el año con 38 partidos, 30 titularidades, 23,5 minutos de media, 6,4 puntos y 3,8 rebotes. No fue una estrella de cartel, pero sí una pieza útil en un equipo donde Cameron Boozer es el gran estandarte. Duke encontró en él un perfil moderno, capaz de ocupar varias posiciones y de aportar sin necesitar demasiado balón.

A lo largo del curso, su papel fue creciendo. Tuvo noches de impacto, como los 19 puntos ante Army o varios partidos en dobles dígitos, y acabó asentándose como un jugador fiable dentro de una plantilla con mucho talento.

La peor noche del italiano

En este March Madness, Sarr ha formado parte de un Duke competitivo y profundo, aunque su protagonismo quedó por detrás de Boozer. Y ahí apareció la cara más amarga del torneo. Ante UConn, los Blue Devils llegaron a mandar por 19 puntos y también dominaban al descanso, pero el empuje de los Huskies fue creciendo hasta convertir el final en un caos. Con Duke rozando la clasificación, una pérdida en los últimos segundos abrió la puerta al milagro y Mullins clavó un triple lejísimo con apenas unas décimas en el reloj. Una jugada devastadora, instantánea, inolvidable.

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También por eso esta eliminación tiene un punto especialmente duro para Sarr. Porque su curso había sido el de la adaptación y la madurez tras su salida del Barça, resuelta mediante un acuerdo con el club para desvincularse y centrarse en su futuro, con la NBA en el horizonte.