Los dorsales del equipo femenino de Valencia Basket para la 25-26

El equipo femenino de Valencia Basket ya ha escogido los dorsales que vestirá la temporada 26-26, la primera en el Roig Arena tras la emocionante despedida de La Fonteta. Entre la asignación numérica de las actuales campeonas de la Liga Femenina Endesa reina la continuidad, tanto en las que formaron plantilla la pasada campaña como en las nuevas incorporaciones.

Las jugadoras de Rubén Burgos, que han regresado a los entrenamientos esta semana para preparar la nueva temporada y lo han hecho estrenando el nuevo pabellón, ya conocen los dorsales que vestirán en esta 25-26, que arrancará oficialmente el 4 de octubre con el choque ante el BAXI Ferrol.

Esta temporada será la sexta en la que la capitana Queralt Casas, Leticia Romero, Cristina Ouviña y Raquel Carrera mantengan sus ya clásicos #9, #10, #5 y #14, respectivamente. Tanto Casas como Romero optaron por cambiarse el dorsal en su segunda temporada en València.

En cuanto a las altas, las jugadoras que regresan de cesión también mantienen los dorsales que han vestido durante su préstamo. Es el caso de Awa Fam, que seguirá vistiendo el #11, y de Elena Buenavida, que defenderá la camiseta taronja con el #6 a la espalda.

Por su parte, las nuevas incorporaciones también han optado por mantener los dorsales que han vestido a lo largo de su trayectoria: María Araújo vestirá el #8, Tanaya Atkinson el número #22 y la montenegrina Marija Lekovic debutará con el #25.

Las jugadoras que repartirán sus minutos entre el equipo dirigido por Rubén Burgos y el filial valencianista, La Cordá de Paterna NB, también han podido escoger su dorsal: Irene Broncano mantendrá el #15 que ya vistió la pasada campaña y Paula Saravia ha escogido el #4.

Lista completa de dorsales

Por lo tanto, así queda la lista completa de los dorsales que el equipo femenino de Valencia Basket vestirá en esta 25-26: Saravia #4, Ouviña #5, Buenavida #6, Araújo #8, Casas #9, Romero #10, Fam #11, Fiebich #13, Carrera #14, Broncano #15, Bleda #16, Atkinson #22, Iagupova #23, Lekovic #25 y Alexander #40.