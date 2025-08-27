Eurobasket 2025
Dónde ver todos los partidos del Eurobasket 2025 por TV, online y en directo en España
Estas son todos los canales, plataformas disponibles y las opciones gratis y en abierto para ver los partidos del Eurobasket 2025 desde España
El Eurobasket 2025 abre el telón este miércoles 27 de agosto y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del torneo continental por TV, online y en directo en España, además de las opciones gratis y en abierto.
El partido entre Gran Bretaña y Lituania, programado para las 12:30 horas (CET), dará el pistoletazo de salida a una competición que se extenderá hasta el próximo domingo 14 de septiembre con la disputa de la gran final.
El formato del Eurobasket 2025 no presenta modificaciones respecto a años anteriores, quedando dividido en una primera fase formada por cuatro grupos con seis selecciones cada uno y una fase eliminatoria a partido único a partir de octavos de final.
España, que afronta el torneo continental como vigente campeona, se estrenará en la presente edición contra Georgia el jueves 28 de agosto a partir de las 14:00 horas (CET). Después, los de Sergio Scariolo medirán sus fuerzas ante Bosnia-Herzegovina, Chipre, Italia y Grecia.
¿Dónde ver online y en streaming todos los partidos del Eurobasket 2025?
En España, todos los partidos del Eurobasket 2025 se podrán ver en streaming a través de Courtside 1891, la plataforma oficial de la FIBA, disponible a través de DAZN.
¿Cómo ver el Eurobasket 2025 gratis y en abierto por TV?
Un número significativo de partidos de la fase de grupos del Eurobasket 2025, entre ellos los cinco que disputa la selección española, se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas del Eurobasket 2025 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas, así como un análisis de los partidos clave.
