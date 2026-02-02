Doncic, sobre su primer aniversario como jugador de los Lakers: "No he cambiado mi forma de jugar"

Luka Dončić hizo este domingo un balance muy positivo de sus primeros doce meses como jugador de los Los Angeles Lakers, un equipo en el que, según explicó, reina la confianza y el rendimiento está siendo notable.

“Hay cosas que mejorar, claro, pero estamos en un buen momento. Este primer año ha sido muy bueno, tenemos mucha confianza en nosotros mismos y el equipo está funcionando bastante bien”, aseguró el base esloveno en rueda de prensa, tras la derrota por 112-100 ante los Knicks en el Madison Square Garden.

Dončić también se refirió a su adaptación tras dejar Dallas para aterrizar en Los Ángeles, y dejó claro que no ha tenido que reinventarse. “No he cambiado demasiado mi forma de jugar. Es verdad que hay pequeños ajustes porque el equipo y los compañeros son distintos, pero hablo mucho con el entrenador sobre jugar sin balón y otros detalles que me están viniendo bien. No es un cambio radical”, explicó.

Preguntado por la elección de LeBron James como reserva del All-Star, que se disputará el próximo 15 de febrero en Los Ángeles, Dončić fue tajante: “Se lo merece. Seguir jugando a este nivel a esa edad dice mucho de él”.

Con la vista puesta en el duelo del martes en Brooklyn, último partido de la gira por el Este, el esloveno fue claro sobre lo que necesitan los Lakers: “Si queremos volver a California con una victoria, tenemos que jugar mejor”.

En Nueva York, el exjugador del Real Madrid fue el líder indiscutible de los Lakers, firmando una actuación de 30 puntos, 15 rebotes defensivos y 8 asistencias, aunque su exhibición no bastó para frenar a unos Knicks superiores.

Dončić señaló la diferencia de acierto en los tiros abiertos como la clave de la derrota angelina, con especial énfasis en lo ocurrido “en el tercer cuarto”, donde el partido terminó de romperse.