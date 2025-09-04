Un Doncic de leyenda clasifica a Eslovenia y... ¿reta a España?

Luka Doncic es uno de esos jugadores únicos, capaces de cambiar el devenir de una selección eslovena que se presentaba con muchas dudas en el Eurobasket. Esos desajustes y esa teórica falta de nivel en algunas piezas se acrecentó con la baja de un referente como Goran Dragic, el base-escolta de los Bucks que lleva más de tres lustros en la NBA.

Israel - Eslovenia (baloncesto, Eurobasket), 04/09/2025 EUROBASKET 2025 ISR 96 106 ESL Alineaciones ISRAEL, 96 (22+21+22+31): Yam Madar (10), Yovel Zoosman (3), Tomer Ginat (8), Deni Avdija (34), Roman Sorkin (14) -cinco inicial-, Khadeen Carrington (9), Bar Timor (6), Nimrod Levi (6), Guy Palatin (6), Itay Segev y Ethan Burg. ESLOVENIA, 106 (26+30+23+27): Aleksej Nikolic (16), Gregor Hrovat (10), Edo Muric (6), Luka Doncic (37), Martim Krampelj (4) -cinco inicial-, Alen Omic (11), Rok Radovic (14), Klemen Prepelic (8), Leon Stergar y Luka Scuka.

Los balcánicos empezaron el torneo con sendas derrotas frente a Polonia con 34 puntos y nueve asistencias del astro de los Lakers (95-105) y Francia con 39 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias del jugador formado en la cantera del Real Madrid (103-95).

Eslovenia ha ido de menos a más en el Eurobasket y recargó las baterías de autoestima con una clara victoria ante la débil Bélgica (89-69) con un triple-doble de un Doncic a medio gas (26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias). El equipo que dirige Aleksander Sekulic dejó casi sellado su billete a octavos contra Islandia (79-87) con 26+7+4 del mejor jugador esloveno de la historia.

Este jueves tocaba partido grande contra la Israel de Deni Avdija, Roman Sorkin y Yam Madar. Pues bien, Doncic ha convertido el partido en una fiesta particular en la que ha maravillado con la bola, en el tiro, como líder y como asistente. ¿Cómo hacer mejor a un equipo? Vean el partido repetido, una auténtica 'master class'.

Yovel Zoosman, intentando defender a Doncic / EFE

Tras un primer cuarto igualado (22-26), los eslovenos empezaron a decantar el partido hacia sus intereses en el segundo (43-56 al descanso) con 14 puntos, tres rebotes, tres asistencias y tres faltas recibidas por su gran estrella. Pese a que Avdija le plantaba cara en el otro aro (se fue a 34 puntos), el exmadridista era una pesadilla para los hebreos.

Israel lo intentó todo, pero no podía frenar a Doncic, quien lo hacía todo bien. Anotaba de tres, jugaba al poste y mediatizaba a sus defensores a un nivel propio tan solo de genios como Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson o, tirando hacia el Viejo Continente, Dirk Nowitzki.

No obstante, un triple de Roman Sorkin apretó el marcador (83-88 a 5:34 del final), a lo que respondió el de Ljubljana con una nueva canasta de tres que acabó con las ínfulas de remontada de los israelís. Al final, 96-106 con un genial Doncic que se quedó a una asistencia del triple-doble con 37 puntos (8/10 de dos, 4/11 en triples y 9/9 en tiros libres), 11 rebotes, nueve asistencias y +45.

La impresionante actuación de su gran referente permitió a Eslovenia asegurar la tercera posición de su grupo, pase lo que pase en el Polonia - Bélgica que se disputa a las 20.30 h. A la misma hora, España estará eliminada si pierde frente a Grecia y será segunda del grupo C si gana. ¿Y cuál sería su rival en octavos? ¡Bingo! ¡Eslovenia!