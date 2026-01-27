Doncic y el legado de Michael Jordan en Chicago: "Siempre es especial jugar aquí"

Luka Doncic, que dirigió con 46 puntos la victoria de Los Ángeles Lakers en el campo de los Chicago Bulls, aseguró este lunes que "siempre es especial" jugar en el United Center por el legado de Michael Jordan.

"Seguro, siempre es un pabellón especial. Sabemos quién ha jugado aquí, todo lo que ha ganado. Siempre es especial para mí", afirmó Doncic en español en la rueda de prensa posterior al partido del United Center.

El esloveno firmó 46 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias en la victoria 129-118 de los Lakers contra los Bulls. Doncic brilló en el United Center con 15 de 25 en tiros de campo y 8 de 14 desde el arco. "Estuvimos unidos, estamos afrontando mejor los partidos", dijo Doncic, al referirse al momento positivo de los Lakers, que ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos.

Y manifestó el deseo de que Austin Reaves regrese pronto a competir tras reponerse de una lesión en una pantorrilla. "Con Austin será mejor, seguro. Toma buenas decisiones, tiene mucho talento, estamos ansiosos por tenerlo de vuelta", aseguró.

La jornada

La jornada de la NBA vio además un nuevo triunfo de los Boston Celtics del español Hugo González, que ganaron 102-94 a los Portland Trail Blazers, y la revancha de los Minnesota Timberwolves contra unos Golden State Warriors repletos de ausencias.

Noticias relacionadas

Donovan Mitchell metió 45 en la victoria de los Cleveland Cavaliers y Kevin Durant y Alperen Sengun dirigieron con 33 puntos cada uno el triunfo de Houston Rockets ante los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, que selló 17 puntos y 7 rebotes en 26 minutos para los Grizzlies, pero su equipo no pudo evitar la derrota 108-99 en el campo de los Rockets. KD firmó 33 puntos (11 de 24 en tiros) y 8 rebotes y Sengun lo hizo aún mejor, con 33 puntos (15 de 17 en tiros), 9 rebotes y 6 asistecias.