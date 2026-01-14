Doncic y LeBron se dan un festín

Luka Doncic, con 27 puntos, y LeBron James, que rozó un triple doble de 31 puntos, se dieron un festín y reactivaron a Los Ángeles Lakers en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder se vengaron de los San Antonio Spurs, alcanzados en la segunda plaza del Oeste por los Denver Nuggets.

Los Lakers dejaron atrás su racha de tres derrotas consecutivas con un recital ofensivo ante los Atlanta Hawks (141-116) en el que también participó Deandre Ayton, con un brillante doble doble de 17 puntos y 18 rebotes, su mejor marca desde su fichaje por los de púrpura y oro.

Doncic firmó 27 puntos y doce asistencias y LeBron James selló 31 puntos, nueve rebotes y diez asistencias. A sus 41 años, King James promedia más de 22 puntos por partido.

OKC se reivindica

Después de perder los tres precedentes enfrentamientos de este año, los Thunder se reivindicaron con un 119-98 a los Spurs, al ritmo de Shai Gilgeous Alexander. El canadiense metió quince de sus 34 puntos en un tercer período acabado 40-24 y que encarriló la victoria de los campeones NBA.

Oklahoma City luce el mejor balance de la NBA, con 34 victorias y solo siete derrotas, por delante de los Spurs (27-13).

Los Nuggets aprovecharon la derrota de los Spurs para alcanzarles en la segunda posición del Oeste, tras imponerse por 122-116 en el campo de los New Orleans Pelicans.

Shai Gilgeous-Alexander, clave en el triunfo de OKC sobre San Antonio / Nate Billings / AP

A la espera del regreso de Nikola Jokic, baja por una lesión de rodilla, Jamal Murray selló 35 puntos y seis triples y Peyton Watson aportó 31 en la victoria de los Nuggets.

Durant opaca la gran noche de Tre Jones

Kevin Durant selló un doble doble de 28 puntos y diez rebotes y opacó la gran noche personal de Tre Jones (34 puntos y 11 de 12 en tiros) para dirigir la victoria 118-112 de los Houston Rockets sobre los Chicago Bulls.

También triunfaron los Miami Heat, que cortaron su racha de tres derrotas consecutivas con un 127-121 en el Kaseya Center contra los Phoenix Suns.

Los Suns interrumpieron su racha de tres victorias consecutivas, pese a la gran noche de Dillon Brooks (25 puntos), Grayson Allen (25) y Devin Booker (24).

Además, los Minnesota Timberwolves se pasearon en Milwaukee frente a los Bucks, a los que doblegaron 139-106 pese a la baja de Anthony Edwards por un problema en un pie.