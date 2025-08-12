“Doncic y Jokic son, sin discusión, los mejores del mundo”

Eslovenia ultima su preparación de cara al Eurobasket y el seleccionador, Aleksandar Sekulic está acabando de trabajar en el equipo donde sobresale sobre el resto, su gran estrella, Luka Doncic, que asegura llega con hambre de medalla para el torneo europeo de selecciones.

Después de regresar de Estados Unidos donde firmó su nuevo contrato con los Lakers, Sekulic asegura que Doncic “todavía no ha alcanzado su pico de forma para el torneo, pero sigue trabajando duro”, con el objetivo de llevar lejos a Eslovenia, que en 2022, cayó de manera sorprendente ante Polonia.

“Luka ha cambiado su manera de trabajar, pero si está en su mejor momento o no, ya lo veremos”, dijo el técnico en declaraciones a Meridian Sports. “Todavía no está el mejor Doncic, y todos sabemos lo que puede ofrecer en la pista. Lo más importante, es que está muy motivado y quiere hacer algo especial con el equipo, y entonces, llegar preparado para la nueva temporada”.

Luka Doncic llega al Eurobasket con hambre de subir al podio después de la decepción en 2022 / AFP

Todos los ojos en las estrellas

Sekulic sabe que muchos de los ojos de los aficionados estarán en su jugador. “Es algo normal. Para mi, Doncic y Jokic son los mejores del mundo, sin discusión, y todos tenemos mucha ambición, especialmente los aficionados. Venimos a dar el máximo, tratar de sorprender a alguno de los favoritos y tratar de jugar por encima de nuestras expectativas. Espero que jugadores como Doncic tratarán de sacar ventaja de la situación”.

A la hora de hablar de favoritos, tiene claro el principal. “Sin duda Serbia, porque cuenta con una plantilla increíble, impresionante y con un entrenador que lleva años ahí con mucha experiencia y éxito, y los resultados lo muestran, así que los veo como los grandes favoritos al oro”.

Sekulic asegura que Doncic y Jokic son los mejores jugadores del planeta y ofrecen espectáculo siempre / AFP

Aunque también avisa que “no siempre el que parece el gran favorito no siempre gana, así que ojo con Francia, y también Alemania que demostró su fortaleza en la preparación. Grecia o España, que siempre parecen que están en problemas y aparecen de la sombra para atacar”, decía, sin olvidarse de “Italia, que tiene un equipo potente, y Letonia con jugadores como Porzingis”.