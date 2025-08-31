Doncic gana al fin un partido y lo hace con registros históricos

Luka Doncic vivió este domingo una jornada redonda después de brillar individualmente en los primeros encuentros, pero sin resultado positivo. Esta vez, Eslovenia lograba su primera victoria del Eurobasket, ante Bélgica (86-69) y a nivel invididual, se convirtió este domingo en el cuarto jugador desde 1995 en lograr un triple-doble en un partido del EuroBasket tras anotar 26 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para guiar a Eslovenia al triunfo.

La calma con la que Eslovenia reaccionó al logro demuestra que Doncic estaba destinado a la grandeza desde que debutó en el EuroBasket FIBA 2017 con 18 años y ayudó a Eslovenia a conquistar el título. Como lo expresó su compañero de equipo Edo Muric: "Está batiendo récords, y siempre he creído que podía hacerlo. Para él, este es un día normal en la oficina".

Sin embargo, esa no fue la única página de EuroBasket que la estrella de Los Ángeles Lakers escribió este domingo. Doncic también se convirtió en el jugador más joven del siglo XXI en superar los 400 puntos, las 100 asistencias y los 100 rebotes en su carrera en el EuroBasket.

La estrella de los Lakers se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 400 puntos en un Eurobasket / FIBA

El más joven en alcanzar los 400 puntos

En cuanto a la anotación, con 26 años y 184 días, Doncic es el jugador más joven en alcanzar los 400 puntos en la competición desde Tony Parker en 2007, quien entonces tenía 25 años y 122 días.

El esloveno también sabe defender, aunque no es su fuerte / FIBA

El esloveno entra en el selecto grupo del triple doble. El primero en lograrlo fue la estrella croata, Toni Kukoc, que en el Eurobasket de 1995 logró 15 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Tuvo que pasar 22 años hasta que el rumano Andrei Manchade lo lograse en 2017, con 14 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. El último llegó en 2022 cuando el polaco Mateusz Ponitka se iba a los 26 punto, 16 rebotes y 10 asistencias.