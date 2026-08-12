Doncic da la bienvenida a los nuevos dueños de Lakers y espera construir "algo especial"

Luka Doncic dio la bienvenida a los nuevos dueños de Los Angeles Lakers, los empresarios Josh Kushner y Bob Iger, después de la venta de la franquicia que fue anunciada este miércoles, y aseguró que espera construir "algo especial juntos".

"Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado de volver a la cancha y traer un campeonato a LA. Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que no importa qué, no hay límite para el potencial de esta icónica franquicia", dijo el base esloveno en la red social X.

"Espero con interés conocer a Josh y Bob para que podamos ponernos a trabajar construyendo algo especial en LA juntos", agregó.

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares, según informó este miércoles la cadena ESPN citando múltiples fuentes con conocimiento de la operación.

Se trataría de la venta más alta de la historia para un equipo de la NBA, y llegaría menos de un año después de que Walter adquiriera a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras un acuerdo con la familia Buss, propietaria de los angelinos desde 1979.

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.

Será el quinto grupo propietario para el que juegue Doncic, quien la próxima temporada cumplirá nueve campañas en la NBA.

Fue 'drafteado' en 2018 por unos Dallas Mavericks encabezados por Mark Cuban, quien vendió en 2023 la participación mayoritaria de la franquicia texana a la familia Adelson y Patrick Dumont. Desde su sorprendente traspaso a los Lakers en febrero de 2025, el equipo californiano ha contado con tres grupos de propietarios.

Noticias relacionadas

Doncic aún no ha ganado un anillo de la NBA. Lo más cerca que estuvo fue en 2024 con los Mavericks, cuando cayó en las finales frente a los Boston Celtics. Con los Lakers no ha pasado aún de segunda ronda, aunque el año pasado se perdió todos los 'playoffs' por una lesión en el tramo final de temporada. Esta temporada lo intentará sin LeBron James, quien no renovó con los angelinos y fichó el mes pasado por los Philadelphia 76ers.