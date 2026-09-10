Donald Trump critica el fichaje de Doncic por los Lakers: "Es el peor traspaso de la historia"

La NBA saltó por los aires un dos de febrero. Luka Doncic abandonaba Dallas para fichar por los Lakers de LeBron James. Un movimiento a mitad de temporada que pilló desprevenido a todo el mundo y que acabaría convirtiéndose en, para muchos, el peor traspaso de la historia. Por si alguien se había olvidado de ello, Donald Trump recordó este episodio en un acto en Dallas.

"Debo decirles que no entiendo el intercambio. Ese traspaso no es bueno. Espero que haya alguien en Dallas que me explique aquello. ¿Qué se yo de baloncesto? No va a pasar a la historia por ser el mejor traspaso de la historia del deporte, puede que lo haga por ser el peor", inició en su discurso Trump, al que también le impactó la salida del jugador esloveno.

Durante su 'speech', comparó el traspaso de Doncic con el de Babe Ruth en el año 1919, hace más de un siglo. Aunque en este caso hablemos de béisbol, está considerado el peor traspaso de la historia del deporte, ya que la venta de Ruth inició la Maldición del Bambino para los Boston Red Sox, que serían los Dallas Mavericks de aquella operación. Vendieron a su mejor jugador a una franquicia rival.

Los Yankees, que adquirieron a Babe Ruth, subieron como la espuma, mientras que en Boston no volvieron a ganar un título hasta 86 años después, una sequía que duró desde el 1918 hasta el 2004. Aunque la rivalidad entre Dallas y Los Ángeles no sea la misma que puedan tener Boston y Nueva York, queda más que clara cuál es la opinión del actual Presidente de los Estados Unidos.

Luka Doncic, en su etapa con los Dallas Mavericks / ADAM DAVIS

"Babe siempre será el peor intercambio. ¿Pero será Luka? ¿Quizás podamos rehacer ese traspaso? Rehago tratos todo el tiempo. Tenemos que rehacer ese trato", bromeó Trump. La última temporada de Dallas Mavericks no fue nada buena, sin ser capaz ni siquiera de acceder a los puestos de play-in. En Texas esperan que la marcha de Doncic no sea el inicio de una maldición.

Nico Harrison, ¿el culpable?

En aquella operación, Dallas recibió a cambio a Anthony Davis, que no ha sido capaz ni de hacer sombra a lo que logró Luka Doncic en el mismo pabellón durante casi una década. La afición siempre culpará a Nico Harrison, el General Manager de la franquicia en aquella época. De hecho, en el primer partido 'post-Doncic', los aficionados realizaron una manifestación en los aledaños de la pista.

"No me arrepiento del traspaso. Parte de mi trabajo es hacer lo mejor para los Mavericks, no sólo hoy, sino también en el futuro, y algunas de las decisiones que voy a tomar van a ser impopulares. Ese es mi trabajo y tengo que respaldarlo", llegó a excusarse Nico Harrison. Desde que fuera despedido en noviembre de 2025, Nico está actualmente sin un cargo oficial en la NBA.