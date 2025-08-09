Domingo intenso para los internacionales del Unicaja

Los internacionales del Unicaja afrontan este domingo una intensa jornada con sus respectivas selecciones, cada vez más cerca del Eurobasket, en el intermedio de las diferentes giras de preparación. A excepción de Alberto Díaz, tocado por esas molestias musculares, habrá representación cajista hasta en tres partidos: Olek Balcerowski y Polonia, Alberto Miranda y Alemania, y Xavier Castañeda en lo que podría ser su estreno este verano con Bosnia.

Olek Balcerowski

El pívot polaco será el que abra esta intensa jornada internacional de los jugadores del Unicaja. Por lo pronto, ha sido el más activo con hasta tres partidos disputados. Balcerowski afronta un verano especial con su selección porque no solo disputa la fase de grupos como anfitrión, también busca alcanzar ese cuarto puesto con el que hicieron historia en 2022. Ahora, por si fuera poco, suman al NBA Jeremy Sochan y también se ha unido al trabajo Jordan Lloyd, jugador de AS Monaco.

Por lo pronto, este domingo afrontan un nuevo amistoso, a partir de las 15.00 horas, contra Suecia en el ecuador de la gira de preparación. Mucho ojo también porque estará en la pista Melwin Pantzar, cajista cedido al Surne Bilbao Basket. Ambos equipos disputaron un amistoso a puerta cerrada durante la tarde del sábado.

Alberto Miranda

El técnico ayudante de Ibon Navarro se estrenó este viernes con Alemania y no pudo hacerlo con mejores sensaciones. La selección germana, vigente campeona del mundo, venció a la Eslovenia de Luka Doncic (87-103) sin la necesidad de exprimir a sus grandes estrellas. «Creo que se nota cómo hemos estado entrenando y cómo queremos jugar. No esperaba que fuera tan intenso», aseguró Franz Wagner, estrella de la NBA, tras el partido.

Ahora, Alberto Miranda, nueva mano derecha de Álex Mumbrú, vuelve a aparecer en escena desde el banquillo en suelo alemán. La ciudad de Mannheim reedita un nuevo Alemania-Eslovenia, candidatas a ocupar los puestos más altos del Eurobasket. El partido se celebrará a partir de las 17.30 horas y se podrá seguir a través de la plataforma Courtside 1891.

Xavier Castañeda

Xavier Castañeda podría hacer este domingo, a partir de las 18.00 horas, su primera comparecencia del verano con Bosnia. Su selección ya ha jugado tres partidos, pero en ninguno de ellos ha llegado a participar el cajista -dos de ellos le coincidieron con su estancia en Málaga-. Ahora, con más entrenamientos con el grupo, puede ser su gran oportunidad. Sin embargo, no será posible verlo en escena, al igual que el último con Serbia, ya que tanto Bosnia como Montenegro han acordado que no sea televisado.

Así que, a falta de que vuelva el baloncesto al Unicaja el próximo 21 de agosto, los internacionales calman la sed de la ‘marea verde’ con sus respectivas selecciones. Este domingo, Balcerowski y Castañeda saltarán a escena con Alberto Miranda en uno de los banquillos que opta a la medalla de oro en el Eurobasket.